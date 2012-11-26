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Латвия рассматривает возможность введения стартап-виз для предпринимателей

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Старый Сегодня, 00:34
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
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Латвия рассматривает возможность введения стартап-виз для предпринимателей


Пока что такой проект находится на стадии разработки, он вполне может быть воплощен в жизнь на протяжении 2017 года. Правительство Латвии может внедрить так называемые налоговые льготы для стартаперов, а также возможна в дальнейшем выдача стартап-виз для одаренных предпринимателей. Этот проект уже проходит стадию разработки, и возможно он будет осуществлен в этом календарном году.

Говорится о том, что такие визы начнут вручать предпринимателям, которые намерены зарегистрировать в Латвии юридическое лицо, их срок будет три года, с возможностью продления до пяти лет. Предполагается, что предприниматель оформит юрлицо, привлечет определенные инвестиции, и покажет, что у него получилось в конечном итоге.

Латвия является одной из передовых стран бывшего СНГ, в которой существуют льготы для стартапов. В 2017-м году вступил в силу так называемый закон о стартапах, который помог разобраться с их статусом, и дал возможность оптимизировать свои расходы. В законе указывается фиксированная ставка налога на зарплату в 252 евро, если оплата не больше 4 тысяч евро.

Чтоб считаться стартапом в Латвии, проект обязан привлечь не меньше 30 тысяч евро для своего финансирования. В тоже время есть ограничения по обороту. Это порядка 200 тысяч евро в течение первых 2-х лет или 5 миллионов евро на протяжении первых пяти лет своего существования.

Исходя из этих новостей, Латвия планирует стать местом, где начинают свою деятельность талантливые предприниматели со всей Европы.


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Старый Сегодня, 00:41
#2
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 6,779
Благодарностей: 4,597
КП: 0.430
Re: Латвия рассматривает возможность введения стартап-виз для предпринимателей
Ура, будем в Латвию ездить)).
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