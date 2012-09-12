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Сорос прогнозирует спад финансовых рынков при президенте Трампе
Американский финансист, миллиардер и инвестор Джордж Сорос в Давосе назвал главные геополитические вызовы, стоящие перед Евросоюзом, и спрогнозировал спад финансовых рынков во время правления избранного президента США Дональда Трампа.
Такие темы он затронул в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Европейский Союз находится в процессе распада (из-за Brexit и референдум в Италии. – Ред.), и это необходимо изменить. Это не будет легко, ведь необходимо, чтобы многие вещи были сделаны правильно, но мы должны предпринять попытки сохранить ЕС», – заявил он.
Сорос заметил, что ЕС стал нефункциональным из-за несоответствия законов, которыми руководствуется блок, нынешним обстоятельствам и невозможности легкого изменения данных законов.
«Если Европа распадется, последствия будут очень плачевными», – подчеркнул инвестор.
Впрочем, отметил он, что есть пути спасения ЕС, и их знают непосредственно в Брюсселе.
Сорос также отметил нестабильность на американских финансовых рынках, которая угрожает долгосрочному инвестированию, и предвидел спад рынков при президентстве Дональда Трампа.
«Я не думаю, что на рынках всё будет очень хорошо. Просто сейчас они все ещё празднуют. Но реализм вернется и перевесит», – подчеркнул Сорос.
По его словам, подъем на фондовом рынке, вызванный обещаниями Трампа уменьшить регуляторные ограничения и увеличить расходы, пойдет на спад.
По материалам УКРИНФОРМ