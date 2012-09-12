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Сорос прогнозирует спад финансовых рынков при президенте Трампе

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Сорос прогнозирует спад финансовых рынков при президенте Трампе
Американский финансист, миллиардер и инвестор Джордж Сорос в Давосе назвал главные геополитические вызовы, стоящие перед Евросоюзом, и спрогнозировал спад финансовых рынков во время правления избранного президента США Дональда Трампа.

Такие темы он затронул в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Европейский Союз находится в процессе распада (из-за Brexit и референдум в Италии. – Ред.), и это необходимо изменить. Это не будет легко, ведь необходимо, чтобы многие вещи были сделаны правильно, но мы должны предпринять попытки сохранить ЕС», – заявил он.

Сорос заметил, что ЕС стал нефункциональным из-за несоответствия законов, которыми руководствуется блок, нынешним обстоятельствам и невозможности легкого изменения данных законов.

«Если Европа распадется, последствия будут очень плачевными», – подчеркнул инвестор.

Впрочем, отметил он, что есть пути спасения ЕС, и их знают непосредственно в Брюсселе.

Сорос также отметил нестабильность на американских финансовых рынках, которая угрожает долгосрочному инвестированию, и предвидел спад рынков при президентстве Дональда Трампа.

«Я не думаю, что на рынках всё будет очень хорошо. Просто сейчас они все ещё празднуют. Но реализм вернется и перевесит», – подчеркнул Сорос.

По его словам, подъем на фондовом рынке, вызванный обещаниями Трампа уменьшить регуляторные ограничения и увеличить расходы, пойдет на спад.

По материалам УКРИНФОРМ
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