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Меньше карт, больше транзакций: итоги рынка платежных карт в 2016 году

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Меньше карт, больше транзакций: итоги рынка платежных карт в 2016 году

Украинский процессинговый центр подвел итоги рынка платежных карт ы минувшем году.

В 2016 году в Украине количество платежных карт продолжало сокращаться, тогда как количество транзакций, оплат в интернете и переводов с карты на карту, наоборот, растет.

Количество карт банков-клиентов Украинского процессингового центра (UPC) сократилось на 6%. Однако общее число транзакций по картам в 2016 году увеличилось на 14%. В 2015 году этот показатель уменьшился на 18%.


В прошлом году количество покупок, оплаченных с помощью платежных карт, выросло на 42%. Тенденция к увеличению доли расчетов платежной картой от общего числа финансовых операций сохранилась в минувшем году и составила 56% от общего числа финансовых операций, что на 3% больше, чем в 2015 году. По сравнению с 2015 годом показатель вырос на 3%.

Объем карточных платежей вырос на 30%. Количество финансовых транзакций на одну активную карту в среднем достигло 5,5 в месяц. За год показатель увеличился на 12%.

В 2016 году количество покупок, оплаченных картами в интернете, увеличилось на 19% и составило 56% от общего числа финансовых операций.


В 2016 году количество денежных переводов с карты на карту увеличилось на 86%. Их доля в общем числе транзакций с участием платежных карт составила 2%, а по объемам — почти 5%.


Бесконтактные платежи в 2016 году продемонстрировали стремительный рост. Количество POS-терминалов, принимающих карты с возможностью бесконтактной оплаты увеличилось в 2,1 раза и достигло 94% от всех подключенных к UPC торговых POS-терминалов.

Количество транзакций с участием бесконтактных карт выросло в 10 раз. Сейчас на эти операции приходится 7% всех покупок по платежным картам. Средняя сумма покупки, оплаченной бесконактной картой, достигла 148 гривен.

Среди самых популярных мест для оплаты бесконтактными картами среди украинцев стали супермаркеты, рестораны быстрого питания, хозяйственные магазины, магазины косметики и метро (оплата за проезд).


Количество банкоматов банков-клиентов UPC уменьшилось на 5%.

В 2016 году на 40% возросло количество операций сообщения в банк. Количество депозитных (cash-in) операций в банкоматах упало на 15%. При этом, количество операций снятия наличных увеличилось на 10%.


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Метки
новости, платежная система
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