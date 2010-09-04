Нигерийский центральный банк запретил биткоин и другую виртуальную валюту

Центральный банк Нигерии (ЦБН) запретил брать банкам и другим финансовым учреждениям депозиты в любой форме виртуальной валюты.
Такая виртуальная валюта как биткоин (bitcoin), риппл (ripple), магнето (magneto), лайткоин (litecoin), догикоин (dogecoin), пиркоин (peercoin), one-line и другие не были признаны в качестве законного платежного средства в Нигерии, но уже торгуются на нерегулируемых биржевых площадках во всем мире.
Виртуальная валюта, или виртуальные деньги, были определены Европейским центральным банком в 2012 году как «нерегулируемый тип цифровых денег, который выдается, и, как правило, контролируется разработчиками, используется и принимается среди членов конкретного виртуального сообщества».
Центральный банк Нигерии объяснил запрет анонимностью, что создает уязвимости для злоупотребления со стороны преступников, особенно при отмывании денег и пособничеству терроризму.
«Обращаем внимание банков и других финансовых институтов на вышеуказанные риски для принятия мер в ожидании решения по регулированию со стороны ЦБН. Убедитесь, что вы не используете, храните, осуществляете торговлю и/или трансакции в любом из видов виртуальной валюты», – говорится в обращении ЦБН.
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