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Сингапурский банк предлагает совершать покупки без высоких сборов за конвертацию

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Сингапурский банк предлагает совершать покупки без высоких сборов за конвертацию

Сингапурский банк DBS представил свой план помощи клиентам по экономии их зарубежных расходов, избегая высоких сборов за конвертацию и обмен валюты (FX).

Начиная с сегодняшнего дня, клиенты DBS используя дебетовую карту Visa, связанную с мультивалютным счетом банка, как основным счетом, могут использовать свои карты для зарубежных покупок в местной валюте данной страны без каких-либо дополнительных расходов.

Эта схема является первой в своем роде в Юго-Восточной Азии. Новая функция работает с 12 различными валютами, включая сингапурский доллар.

Клиентам, совершающим покупки в зарубежных интернет-магазинах, или осуществляющим физические покупки за границей, новая возможность позволит сэкономить значительное количество денежных средств.

Когда они совершают оплату в сингапурских долларах за границей, их оплата проходит процесс, называемый «моментальная конверсия валюты» (DCC), который может нести за собой дополнительные расходы в размере от 7 до 15%.

В 2016 году около 10% зарубежных трансакций DBS осуществленных через дебетовые карты Visa осуществлялись в сингапурском долларе.

Клиенты, предпочитающие платить в местной валюте страны, смогут избежать каких-либо дополнительных расходов, включая FX и другие сборы. Например, путешественник из Сингапура, который намерен посетить США может изменить валюту через свой лицевой счет, который предлагает умеренные цены FX.

Это может быть сделано на ходу, либо в момент установления приемлемого курса валюты (FX). Совершая покупки в США, путешественник может использовать свою карту для оплаты в долларах США. Эта сумма вычитается из баланса, без каких-либо дополнительных сборов.

Введение подобно схемы является особенно своевременным, учитывая недавний рост примерно на 30% объемов платежей в иностранной валюте с 2014 года. Они составляют более 20% от общего числа платежей.

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Метки
банк, новости
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