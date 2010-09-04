Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,721 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ультрабуки ASUS ZenBook UX430 и UX530 оснащены дискретной графикой NVIDIA

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:46
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,554
Благодарностей: 2,119
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Ультрабуки ASUS ZenBook UX430 и UX530 оснащены дискретной графикой NVIDIA

Зачастую ультрабуки не имеют дискретной графики, так как из-за малой толщиной корпуса в них нет места под систему охлаждения, а также от таких устройств обычно ожидают высоких показателей автономности. Компании ASUS всё же удалось решить все эти проблемы и оснастить новые ультрабуки ZenBook UX430 и ZenBook UX530 видеокартами от NVIDIA, сохранив при этом компактные габариты и автономность на должном уровне. Оба ноутбука выполнены в металлическом корпусе с фирменным дизайном линейки Zen, а также имеют очень тонкие рамки вокруг дисплея.


При толщине всего 15,9 мм и весе 1,59 кг в ZenBook UX430 установлены 13- или 14-дюймовый Full HD-дисплей со 178-градусным углом обзора, процессор Intel Core i7 седьмого поколения Kaby Lake с частотой 3,5 ГГц, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 940MX с 2 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2 133 МГц, SSD-диск (SATA 3) объёмом 512 ГБ, стереодинамики Harman/Kardon мощностью 2 Вт, сканер отпечатков пальцев и Windows 10 Pro. Все характеристики соответствуют топовой конфигурации. Что касается времени автономной работы, то производитель обещает до 9 часов.


Модель ZenBook UX530 толще на 1 мм и имеет такие же спецификации, что и ZenBook UX430, но диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма, а за графику отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 950MX. Во всём остальном ноутбуки полностью идентичны.


ASUS ZenBook UX430 будет доступен в синем, сером, розовом и золотом цветах, а ZenBook UX530 будет выпускаться только в синем и сером цветовых решениях. О стоимости новинок пока ничего не сообщается.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стало известно, сколько мобильных устройств будут оснащены технологией биометрической moskva Новости технологий и интернета 1 10.12.2016 23:43
Чипы Nvidia могут вернут ILNAR-88 Новости технологий и интернета 0 28.09.2016 14:00
LG представляет 4K-монитор для профессиональной работы с графикой clipman77 Новости технологий и интернета 1 12.09.2016 21:33
NVIDIA выпускает бесплатный мод для Fallout 4 bizneser Новости технологий и интернета 1 02.09.2016 16:39
Майнинг с помощью Nvidia Grid Viktor79 Майнинг (mining) 3 02.01.2015 19:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар O.Andru
Нацбанк представил проект реформы финансового сектора до 2020 года
От O.Andru в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ALeSaNdeR
План Аллена Даллеса или намеренное уничтожение России!
От ALeSaNdeR в разделе «Политика и экономика»
Аватар cugol64
LR-Keeper. Нужна помощь!
От cugol64 в разделе «Liberty Reserve»
Аватар clipman77
Зуко Уилксокс: конфиденциальность в блокчейне – главная задача Zcash
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Xatik
Petroleum-industry.org - Рефбек 125%
От Xatik в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Курс
От as1x в разделе «WebMoney»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube