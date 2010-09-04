Ультрабуки ASUS ZenBook UX430 и UX530 оснащены дискретной графикой NVIDIA

Зачастую ультрабуки не имеют дискретной графики, так как из-за малой толщиной корпуса в них нет места под систему охлаждения, а также от таких устройств обычно ожидают высоких показателей автономности. Компании ASUS всё же удалось решить все эти проблемы и оснастить новые ультрабуки ZenBook UX430 и ZenBook UX530 видеокартами от NVIDIA, сохранив при этом компактные габариты и автономность на должном уровне. Оба ноутбука выполнены в металлическом корпусе с фирменным дизайном линейки Zen, а также имеют очень тонкие рамки вокруг дисплея.
При толщине всего 15,9 мм и весе 1,59 кг в ZenBook UX430 установлены 13- или 14-дюймовый Full HD-дисплей со 178-градусным углом обзора, процессор Intel Core i7 седьмого поколения Kaby Lake с частотой 3,5 ГГц, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 940MX с 2 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2 133 МГц, SSD-диск (SATA 3) объёмом 512 ГБ, стереодинамики Harman/Kardon мощностью 2 Вт, сканер отпечатков пальцев и Windows 10 Pro. Все характеристики соответствуют топовой конфигурации. Что касается времени автономной работы, то производитель обещает до 9 часов.
Модель ZenBook UX530 толще на 1 мм и имеет такие же спецификации, что и ZenBook UX430, но диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма, а за графику отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 950MX. Во всём остальном ноутбуки полностью идентичны.
ASUS ZenBook UX430 будет доступен в синем, сером, розовом и золотом цветах, а ZenBook UX530 будет выпускаться только в синем и сером цветовых решениях. О стоимости новинок пока ничего не сообщается.
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