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JDI начинает массовое производство 5-дюймового WQHD LCD-дисплея

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JDI начинает массовое производство 5-дюймового WQHD LCD-дисплея

Производители мобильных устройств практически перестали выпускать компактные смартфоны или же делают таковыми лишь бюджетные модели. Хорошей новостью для всех любителей удобных для использования одной рукой смартфонов станет то, что компания Japan Display объявила о старте массового производства низкотемпературного поликремниевого (LTPS) LCD-дисплея диагональю 5 дюймов с разрешением 2560х1440 пикселей. При таком размере плотность пикселей на экране превышает 500 ppi. Максимальная яркость новой панели составляет 500 кд/м2, а коэффициент контрастности - 1500:1.

JDI уверяет, что благодаря использованию новых материалов ей удалось уменьшить энергопотребление дисплея. Кроме этого, в новой панели производитель применил In-cell технологию Pixel Eyes второго поколения, рамки вокруг экрана стали ещё меньше, было улучшено взаимодействие с мокрыми пальцами, а чёрный цвет стал более глубоким.

Также в новом дисплее имеется встроенный драйвер интегральной схемы, отвечающий за функцию апскейлинга с 1080p до 1440p. Это позволяет такому экрану отображать картинку в разрешении WQHD, даже если процессор в устройстве поддерживает работу только с Full HD.

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новости, технологии
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