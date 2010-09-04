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Украинская SoftServe приобрела IT-компанию из Польши

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Украинская SoftServe приобрела IT-компанию из Польши

Закрытие сделки по покупке частной технологической компании Coders Center произошло 17 января.

Стороны не разглашают финансовые условия сделки, но эксперты предполагают, что ее сумма находится в диапазоне от $1,5млн. до $3 млн.

Coders Center со штаб-квартирой во Вроцлаве, была создана в 2014 году. Компания занимается системами управления контентом корпораций и платформами электронной коммерции. Coders Center располагает четырьмя офисами разработки в Польше и четырьмя клиентскими офисами в Лондоне, Нью-Йорке, немецком Эрлангене и шведском Гетеборге. Штат сотрудников Coders Center насчитывает примерно 75 человек.

Компания сотрудничает с Sitecore, а также имеет партнерские отношения с Adobe, Microsoft и другими вендорами. За время своей работы Coders Center разработала ряд пользовательских решений для более двадцати клиентов, среди которых General Electric Healthcare, International Personal Finance, Oriflame Sweden, Saint-Gobain и NES Global.

СЕО компании Томаш Гибас и CTO Якуб Коба после закрытия сделки займут лидерские позиции в команде трансформаций SoftServe и будут сопровождать текущих клиентов Coders Center. Также планируется объединение вроцлавских офисов обеих компании на базе SoftServe Wroclaw Office. Что касается других представительств, то они пока будут работать в прежнем режиме.

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