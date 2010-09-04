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Фонд президента медиакорпорации RIA инвестировал 10 млн. грн. в Винницкую IT-Академию

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Фонд президента медиакорпорации RIA инвестировал 10 млн. грн. в Винницкую IT-Академию

Фонд RIA, который создал президент медиакорпорации RIA Media Corp. Александр Човган, получил взамен инвестициям 61% в структуре Академии.

Как рассказала представитель фонда RIA Татьяна Авраменко, для фонда эта инвестиция стала первой в сфере образования.

Винницкая IT-Академия, которая работает уже более пяти лет, занимается подготовкой программистов и веб-дизайнеров. Выпускниками Академии стали более 170 студентов, практически все из которых сейчас работают программистами.

Как отмечают в RIA, основная сумма средств будет потрачена на разработку и открытие новых направлений подготовки в Академии, а именно мануальное и автоматизированное тестирование (QA) и DevOPS, которые будет включать в себя подготовку системных администраторов и специалистов поддержки хостинга. Будут также организованы мастер-классы для IT-специалистов начального уровня, которые уже работают.

Часть инвестиций планируется направить на расширение представительств учреждения в соседних областях – Хмельницкой, Житомирской и Тернопольской.

Кроме этого Фонд RIA собирается несколько изменить работу IT-Академии, в частности ввести практику ведения бизнеса, которые оправдали себя в таких проектах холдинга, как RIA.com, AUTO.RIA.com, DOM.RIA.com, hotels24.ua и других проектах.

По словам Татьяны Авраменко, А. Човган основал фонд в начале 2016 года, чтобы инвестировать в социальные проекты в Украине, преимущественно в Виннице.

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