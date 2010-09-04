Fig для игровой платформы привлекла $7.84 млн инвестиций

Американская компания Fig из Сан-Франциско штат Калифорния для игровой платформы на краудфандинговой площадке привлекла $7.84 млн. инвестиций в серии A.
Инвестиционный раунд возглавили Spark Capital и Greycroft.
Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения своих операций и разработки игр.
Джастин Бейли является генеральным директором компании Fig, которая разработала игровую платформу. Это платформа, как для финансирования, так и для развития игр от известных независимых студий, а также для команд с прямой поддержкой сообществ увлеченных играми (геймеров).
Компания работает с разработчиками на каждом этапе, от предоставления аванса в области развития к публикации, поддержки маркетинга и распространения, когда игры готовы к запуску.
Также сообщество помогает Fig публиковать игры через краудфандинговую площадку и инвестиционные кампании. Когда игры компании готовы к продажам, все доходы будут разделены в зависимости от проделанной работы между разработчиками, компанией и акционеры.
Fig это новая игровая экосистема, которая объединяет игроков, инвесторов для больших видеоигр.
Перевод специально для mmgp.ru