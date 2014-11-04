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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Украина, Беларусь и ещё несколько стран СНГ в списке стран с упущенными возможностями
Американская консалтинговая компания «Эксперт Маркер» провела исследование по сопоставлению открытия нового бизнеса за прошедший 2016 год.
Исследование затронуло 130 стран, в которых рассматривался уровень суровости в бизнес-среде.
Аналитики представили в результате список из 15 стран, в которых самые устойчивые и напористые предприниматели, то есть в этих странах достаточно сложная и муторная процедура открытия своего дела, но при этом ежегодно открывается много новых бизнесов.
Кроме этого был составлен также топ-15 государств с упущенными возможностями, то есть такие страны, где относительно легко открыть новое дело, но совсем мало новых бизнесов, потому что одно дело организовать бизнес и совсем другое вести его.
Оказывается самые напористые бизнесмены живут в Ботсване, на Мальте и Тимор-Лешти.
И, если в первый список совсем не попали страны СНГ, то второй ими просто пестрит. Под вторым имеется ввиду, что в этих странах удушливый и неблагоприятный климат для ведения бизнеса. Например, Беларусь с точки зрения американских аналитиков, страна в которой легко начать бизнес, в этом плане страна попала на 31 позицию, но по количеству стартов нового дела Беларусь занимает 84 место.
Помимо Беларуси к странам с упущенными возможностями эксперты отнесли Азербайджан (1 позиция), Узбекистан (3 позиция), Украину (6 позиция), Армению (7 позиция), Кыргызстан (10 позиция).
Если сравнивать эти два списка, то можно найти немало удивительных и любопытных фактов, например, Канада по легкости начала нового дела среди 130 стран на 2-ом месте, но, оказывается при этом мало кто открывает в Канаде бизнес, здесь страна на 77 месте.
Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности http://www.etxt.biz/antiplagiat/4130...67bceb9347fd0/
Последний раз редактировалось Arise; Сегодня в 23:16.
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Сегодня, 23:49
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