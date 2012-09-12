Новая "минималка": что можно купить (инфографика)
Украинцы, работающие по найму, уже начали получать увеличенные минзарплаты.
С минзарплаты взимаются налоги: подоходный — 18% и военный — 1,5%. Поэтому в декабре на руки работники получали не 1600 грн, а на 312 грн меньше — 1288. Теперь, по итогам января, им заплатят не 3200, а на 624 грн меньше, или 2576 грн. То есть реально кошелек потяжелеет на 1288 грн. Увеличение доходов не уменьшит субсидию для оплаты ЖКХ, если человек ее получает. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, до начала нового отопсезона субсидии не пересчитают.
Что теперь можно себе позволить на дополнительные 1288 грн. Примем, что прежняя минзарплата уходила на питание, “коммуналку”, мобсвязь и проезд.
По материалам Сегодня