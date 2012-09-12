Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,721 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Новая "минималка": что можно купить (инфографика)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:11
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,612
Благодарностей: 6,154
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Новая "минималка": что можно купить (инфографика)
Новая "минималка": что можно купить (инфографика)

Украинцы, работающие по найму, уже начали получать увеличенные минзарплаты.

С минзарплаты взимаются налоги: подоходный — 18% и военный — 1,5%. Поэтому в декабре на руки работники получали не 1600 грн, а на 312 грн меньше — 1288. Теперь, по итогам января, им заплатят не 3200, а на 624 грн меньше, или 2576 грн. То есть реально кошелек потяжелеет на 1288 грн. Увеличение доходов не уменьшит субсидию для оплаты ЖКХ, если человек ее получает. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, до начала нового отопсезона субсидии не пересчитают.

Что теперь можно себе позволить на дополнительные 1288 грн. Примем, что прежняя минзарплата уходила на питание, “коммуналку”, мобсвязь и проезд.


По материалам Сегодня
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Евросеть", "Связной", "Мегафон" и "Вымпелком" прекратили закупки Samsung assss Новости в мире финансов и инвестиций 101 13.12.2016 12:35
Активисты "Честно" назвали крупнейших "кнопкодавов" Верховной Рады (инфографика) moskva Политика и экономика 0 14.02.2016 17:04
Купить "ювелирку" на сумму до 40 тысяч рублей можно без паспорта chu Новости в мире финансов и инвестиций 3 02.01.2016 03:28
Новая соцсеть Ello: только "друзья", "взрослый" контент и полное отсутствие рекламы Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 18 03.10.2014 11:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Metro
Создан летающий робот, управляемый силой мысли
От Metro в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Какая оптимальная цена на нефть?
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Sh1fT
BuxWon.com - BuxWon
От Sh1fT в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Стартап CornerJob по поиску работы через смартфон привлёк $25млн инвестиций в Серии B
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Knjaz
coinbank-group.com - Coinbank Group
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Прием PayPal на сайте
От madtreyd в разделе «PayPal»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube