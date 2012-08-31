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Китайские биржи криптовалют могут вернуть торговые комиссии

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Китайские биржи криптовалют могут вернуть торговые комиссии

Китайские криптовалютные биржи Huobi и OKCoin решили публично и официально объявить о приостановке маржинальной торговли на основании требований PBOC - Народного банка Китая, несмотря на то, что фактически маржинальная торговля остановлена уже около недели назад.

Биржа OKCoin разместила на своём сайте следующее объявление:
Цитата:
«В соответствии с требованиями регулятора, компания вводит следующие изменения: сервисы маржинальной торговли немедленно останавливаются. Новых транзакций маржинальной торговли не будет. Пользователей с уже открытыми кредитами не будут вынуждать немедленно вернуть задолженность. После добровольного закрытия предыдущих кредитов заявку на новый кредит пользователи подать уже не смогут».
Биржа Huobi разместила на своём аккаунте Weibo аналогичное заявление. BTCC официально объявила о приостановке выдачи маржинальных кредитов ещё неделю назад, 12 января.

Изменения, принятые тремя крупными биржами, произошли на фоне введения Народным банком Китая правил, которые многие склонны отнести к довольно жёстким мерам. По мнению Народного Банка, маржинальная торговля является нарушением со стороны торгующих биткоинами платформ. Точнее, именно в предложениях бирж относительно маржинальной торговли лежит причина, которая привела к головокружительному взлёту цены на Биткоин в конце года и вызвала «ненормальные» колебания цен на рынке.

О такой точке зрения Народного банка Китая на деятельность торговых платформ и операционные процессы сообщили китайские СМИ. PBOC считает, что деятельность шанхайской биржи BTCC выходила за рамки её бизнеса, а предложение кредитов является нарушением. Пекинское подразделение НБК утверждает, что пекинские биржи OKCoin и Huobi, помимо предоставления опций маржинальной торговли, не соблюдали на своих платформах требований нормативово политики против отмывания денег.

Согласно статье, опубликованной в гонконгской газете South China Morning Post, для того чтобы приобрести биткоины при помощи маржинальной торговли, брокеры могли брать кредиты, в четыре раза превышающие размер залога. Инвесторы также имели средства для займа биткоинов с кредитным плечом для короткой торговли.

Возвращение биржевых комиссий


Сборы за маржинальную торговлю и снятие наличных составляли главную модель прибыли для криптовалютных торговых платформ в Китае. Основные биржи крупнейшего в мире рынка биткоина с 2014 года не взимают биржевых комиссий, и именно в этом причина таких гигантских объёмов торгов в Китае. Однако, в свете последних событий более чем вероятно, что криптовалютным биржам придётся таки сборы вернуть.

Согласно статье в CNR, снижение активности в торговле Биткоином после вмешательства Центробанка Китая вместе с сокращением рыночных позиций, связанным с отсутствием маржинальной торговли, должно оказать заметное влияние на доход китайских криптовалютных бирж. Этого вполне достаточно, чтобы платформы вернули биржевые сборы.
Тем временем, несмотря на сообщения СМИ о том, что, предлагая маржинальную торговлю, торговые платформы нарушали правила, руководитель биржи BTCC Бобби Ли говорит, что никто открыто не заявлял о том, что маржинальная торговля биткоинами незаконна.

Указывая на отсутствие официальных документов, он добавляет:
Цитата:
«Насколько мне известно, на данный момент мы не получали какого-либо официального документа, устного или письменного комментария от PBOC, относящегося к нашей беседе, которая состоялась более двух недель назад».
Ли также подтверждает, что биржи обсуждают вопрос введения биржевых сборов и добавляет, что данному шагу предшествовало вмешательство PBOC.

Как бы то ни было, последние результаты проверки, проводимой PBOC в отношении криптовалютных бирж, не оказали негативного влияния на стоимость Биткоина, которая вновь стремится к отметке в 1000 долларов.

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