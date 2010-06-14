Квест от форекс-блогеров MMGP (Приз ПРЕМИУМ)

Условие конкурса
Мы встретили Новый год и Рождество, но впереди еще один повод поздравить друг друга и пожелать удачи.
28 января встречаем «Год Огненного Петуха»
Форекс-блогеры MMGP
совместно с администрацией форума запускают Квест-конкурс
для пользователей MMGP.
«Поздравление от блогеров»
Найди спрятанное форекс-блогером MMGP
кодовое слово и получи приз
*
Сроки проведения конкурса
- Блогеры прячут в своих постах кодовые слова (слова в конкурсных постах будут замаскированы: необычным написанием, внутренними значками, лишними буквами и т.п.).
- Пользователи находят кодовое слово и в этой теме цитирую пост блогера выделив ключевое слово курсивом.
- Каждый пользоватаель, кто первым найдет одно из 10 слов получает приз*.
с 23.01.2017 по 29.01.2017
- блогеры прячут кодовые слова
с 23.01.2017 по 4.02.2017
- поиск пользователями кодовых слов
после 5.02.2017
- подведение итогов, выдача призов*
Когда все слова найдутся можно будет прочитать новогоднее поздравление от блогеров!
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