Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Квест от форекс-блогеров MMGP (Приз ПРЕМИУМ)

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В этом разделе собраны все конкурсы и акции, которые проводятся на форуме MMGP. Конкурсы от форумчан
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Старый Сегодня, 22:40
#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 17,922
Благодарностей: 15,542
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
Вопрос Квест от форекс-блогеров MMGP (Приз ПРЕМИУМ)
Мы встретили Новый год и Рождество, но впереди еще один повод поздравить друг друга и пожелать удачи.

28 января встречаем «Год Огненного Петуха»

Форекс-блогеры MMGP совместно с администрацией форума запускают Квест-конкурс для пользователей MMGP.

«Поздравление от блогеров»






Найди спрятанное форекс-блогером MMGP кодовое слово и получи приз*

Условие конкурса
  1. Блогеры прячут в своих постах кодовые слова (слова в конкурсных постах будут замаскированы: необычным написанием, внутренними значками, лишними буквами и т.п.).
  2. Пользователи находят кодовое слово и в этой теме цитирую пост блогера выделив ключевое слово курсивом.
  3. Каждый пользоватаель, кто первым найдет одно из 10 слов получает приз*.

Сроки проведения конкурса

с 23.01.2017 по 29.01.2017 - блогеры прячут кодовые слова
с 23.01.2017 по 4.02.2017 - поиск пользователями кодовых слов
после 5.02.2017 - подведение итогов, выдача призов*

Кодовые слова
спекулянтам
прибыль
рост
валютный рынок
торги
анализ
курс
сделок
прогноз
профит


Когда все слова найдутся можно будет прочитать новогоднее поздравление от блогеров!
__________________
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Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 22:43.
morg на форуме  
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Метки
квест, конкурс, премиум, форекс-блогеры
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