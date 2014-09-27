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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Сегодня, 23:49
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Сегодня, 22:27
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#1
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Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 699
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digitalgain - digitalgain.org
Я не админ и админа не знаю!
Digitalgain
Старт 20.01.2017
Язык: английский
Описание:
Инвестиционные планы:
Цитата:
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DigitalGain это инновационная крипто платформа, построенная на основе криптовалюта и платформы для создания децентрализованных онлайновых служб крипто валюты. Эта система реализована основана на так называемых смарт-контакты и работает в качестве единой децентрализованной виртуальной машины.
Криптовалюта началось уже много лет назад и сразу же стали пользоваться популярностью не только у новых стартапов, но и на крупных разработчиков программного обеспечения, таких как Microsoft, IBM и Acronis. Такой интерес со стороны ряда лиц, несомненно, влияет не только рост популярности этой платформы, но и его стоимость, которая продолжает постоянно расти. день или даже час!
110% через 24 часов
2% в час на 96 часов
Детали:
Минимальный депозит: 0,001 btc На вклад 2% в час минимальный депозит 0.01 btc
Партнерская программа: 7.5%-15%
Выплаты: Автоматические
Принимает: Bitcoin
Особенности:
SSL
Названия серверов:
NS1.DIGITALGAIN.ORG
NS2.DIGITALGAIN.ORG
Посмотреть/Зарегистрироваться
Мой депозит: 0.23 btc = $ 205.75
f427754cd523928a361a17066123c2ec2bd7cb0e2af00916d5 ca0f421b7a7d26
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Сегодня, 23:02
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#2
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Интересующийся
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 92
Благодарностей: 3
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Re: digitalgain - digitalgain.org
одни битки прям задал....
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Сегодня, 23:10
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#3
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Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 699
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Re: digitalgain - digitalgain.org
3-и первых выплаты автоматически по 0.0046 btc = $ 4.12
d3a72ad96e22f39f14df9924ceef0943455805230f58a4896c 3456b74590b123
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Сегодня, 23:14
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#4
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Специалист
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,026
Благодарностей: 226
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Re: digitalgain - digitalgain.org
Цитата:
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Сообщение от allhyipsme
3-и первых выплаты
и как тут правильно деп сделать?
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Сегодня, 23:19
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#5
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Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 699
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Re: digitalgain - digitalgain.org
Цитата:
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Сообщение от svn1975
и как тут правильно деп сделать?
Заходите на сайт, выбираете план и нажимаете внизу плана "Select", затем прописываете username и свой адрес биткоин кошелька, потом откроется окно, там будет адрес биткоин кошелька на который нужно отправить любую сумму для депозита, только смотрите минимальные пороги
, отправляете и все, через несколько подтверждений депозит должен зачислиться.
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Сегодня, 23:30
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#6
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Специалист
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,026
Благодарностей: 226
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Re: digitalgain - digitalgain.org
сенд комплит
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You've successfully sent 0.0110 BTC (worth $9.91 USD) to 3AMxiUyZfm2CN2oxmpyv18kkSrMgtxbqCH.
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Сегодня, 23:49
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