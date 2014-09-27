Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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digitalgain - digitalgain.org

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 22:27
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 699
КП: 0.000
digitalgain - digitalgain.org
Я не админ и админа не знаю!




Digitalgain


Старт 20.01.2017

Язык: английский

Описание:

Цитата:
DigitalGain это инновационная крипто платформа, построенная на основе криптовалюта и платформы для создания децентрализованных онлайновых служб крипто валюты. Эта система реализована основана на так называемых смарт-контакты и работает в качестве единой децентрализованной виртуальной машины.

Криптовалюта началось уже много лет назад и сразу же стали пользоваться популярностью не только у новых стартапов, но и на крупных разработчиков программного обеспечения, таких как Microsoft, IBM и Acronis. Такой интерес со стороны ряда лиц, несомненно, влияет не только рост популярности этой платформы, но и его стоимость, которая продолжает постоянно расти. день или даже час!
Инвестиционные планы:

110% через 24 часов

2% в час на 96 часов


Детали:

Минимальный депозит: 0,001 btc На вклад 2% в час минимальный депозит 0.01 btc
Партнерская программа: 7.5%-15%
Выплаты: Автоматические
Принимает: Bitcoin

Особенности:
SSL
Названия серверов:
NS1.DIGITALGAIN.ORG
NS2.DIGITALGAIN.ORG



Посмотреть/Зарегистрироваться




Мой депозит: 0.23 btc = $ 205.75

f427754cd523928a361a17066123c2ec2bd7cb0e2af00916d5 ca0f421b7a7d26
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Старый Сегодня, 23:02
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 92
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: digitalgain - digitalgain.org
одни битки прям задал....
__________________
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svetik11 вне форума  
Старый Сегодня, 23:10
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 699
КП: 0.000
Автор темы Re: digitalgain - digitalgain.org
3-и первых выплаты автоматически по 0.0046 btc = $ 4.12

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Старый Сегодня, 23:14
#4
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,026
Благодарностей: 226
КП: 0.163
Re: digitalgain - digitalgain.org
Цитата:
Сообщение от allhyipsme Посмотреть сообщение
3-и первых выплаты
и как тут правильно деп сделать?
__________________
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svn1975 на форуме  
Старый Сегодня, 23:19
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 699
КП: 0.000
Автор темы Re: digitalgain - digitalgain.org
Цитата:
Сообщение от svn1975 Посмотреть сообщение
и как тут правильно деп сделать?
Заходите на сайт, выбираете план и нажимаете внизу плана "Select", затем прописываете username и свой адрес биткоин кошелька, потом откроется окно, там будет адрес биткоин кошелька на который нужно отправить любую сумму для депозита, только смотрите минимальные пороги, отправляете и все, через несколько подтверждений депозит должен зачислиться.
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Старый Сегодня, 23:30
#6
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,026
Благодарностей: 226
КП: 0.163
Re: digitalgain - digitalgain.org
сенд комплит


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Есть выгодная рефка обращайся
svn1975 на форуме  
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