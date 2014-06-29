В Украине назвали главную проблему с получением транша МВФ

Одним из основных камней преткновения для получения кредитного транша от МВФ для Украины, можно назвать немалый дефицит Пенсионного фонда. Такой вывод можно сделать из заявлений министерства социальной политики Украины.
В СМИ появились сообщения о том, что Международный Валютный Фонд выставил перед Украиной семь новых требований, в число которых входит в частности повышение пенсионного возраста до 63 лет. Но в правительстве страны заверили, что они не будут предпринимать никаких решений связанных с повышением пенсионного возраста. А это требование является выдуманным рядом СМИ, для того чтоб дестабилизировать ситуацию в стране.
Глава МВФ Кристин Лагард, сказала, что согласование окончательных технических вопросов для выделения кредитных денег украинской стороне, должно завершиться в ближайшие дни. Украинская сторона и МВФ в марте 2015-го года подписали соглашение об экономической и финансовой помощи. В рамках этой программы предусмотрено выделение Украине порядка 17 миллиардов долларов, из этой суммы на сегодняшний день выделено порядка 7,7 миллиардов долларов.
Правительство Украины ждет четвертый транш кредита от МВФ, в размере 1 миллиарда долларов США.
Специально для mmgp.ru