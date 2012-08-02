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Хедж-фонды потеряли $100 млрд в 2016 году

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Старый Сегодня, 21:51
#1
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
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Хедж-фонды потеряли $100 млрд в 2016 году
Хедж-фонды перенесли самую большую потерю денежных средств инвесторов. Несмотря на то, что промышленность сильно выросла за последние три года, на рынке акций начался бычий период.

В целом, хедж-фонды потеряли $106 млрд от клиентов. Это самый большой отток с 2009 года. Эксперты объясняют это низким доходом фондов и высокими подоходными налогами.



"Поток инвесторов в 2016 году напоминал отрасли в условиях кризиса" — отмечается в отчете eVestment. "Это было похоже на середину 2011 и 2012 годов, но резкий отток наблюдался лишь при Европейском кризисе. Конечно, по уровню это было ниже, чем после великого финансового кризиса, но гораздо стабильнее".

Действительно, хедж-фонды наблюдали чистый отток денег в течении пяти кварталов подряд. За последние три месяца 2016 года они потеряли $ 43,2 млрд, это худший показатель с первого квартала 2009 года. Эту ситуацию пытаются объяснить тем, что экономика пытается выбраться из Великой рецессии и финансового кризиса. Только в декабре инвесторы вывели $ 23,7 млрд.

Такая ситуация произошла после ужасного года в отрасли. В 2015 году хедж-фонды, в среднем, показали потерю 0,72%, и по подсчетам eVestment, это был сложный год для инвестирования.

Хорошая новость заключается в том, что 2016 год прошел значительно лучше и показал прирост в 5,43%, это лучший показатель с 2013 года. Учитывая то, что S&P 500 вернул почти 10 процентов в стоимости(11,96 % включая дивиденды), инвесторы снова могут заработать на хедж-фондах.

Компания eVestmen сообщает, что хедж-фонды, которые показали хорошие результаты, видели приток клиентов. А фонды с негативными показателями видели самый большой отток денег.

На самом деле, инвесторы сделали серьезные просчеты в течение года:

Средства, которые вкладываются в проблемные компании стали лучшими по показателем в отрасли и принесли 11,5 % прибыли. Тем не менее, эти инструменты почувствовали отток в $ 6 млрд. Единственная стратегия фонов, которая дала приток денег, основывалась на фьючерсах. Она собрала $ 10,3 млрд, но дала прирост только на 0,8 процента.

Несмотря на такой отток денег, хедж-фонды закрыли год с большим количество денег. В первую очередь, это заслуга прироста производительности, которая дала $ 119,9 млрд. Общая сумма активов под управлением компаний составляет $3,04 триллиона.

Глава eVestment считает, что в 2017 году, инвесторы увидят положительную тенденцию прошлого года, они посмотрят на хедж-фонды по другому.

Перевод специально для mmgp.ru
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