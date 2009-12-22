Компания TyresOnTheDrive.com, предлагающая мобильный шиномонтаж, привлекла £8 млн.

Британская компания TyresOnTheDrive.com из Холмс Чапел, предлагающая мобильный шиномонтаж, привлекла до £8 млн. финансирования.
Инвесторами стали: стратегический инвестор Halfords (британский розничный продавец автомобильных, велосипедных и других продуктов для отдыха; независимый оператор по обслуживанию транспортных средств, техническому обслуживанию и ремонту), а также существующие акционеры MMC Ventures и True Capital. TyresOnTheDrive.com и Halfords также подписали операционное соглашение, в котором обе компании будут работать по целому ряду инициатив, направленных на повышения качества услуг и продуктов, доступных для их клиентов.
Основанная в 2011 году, и во главе с председателем Робертом Горрие, TyresOnTheDrive.com предлагает систему для монтажа шин клиентов дома или на работе посредством профессионального обслуживания клиентов, основанной на интернет-платформе и разработанной опытной командой. В настоящее время доступна в Манчестере, Бирмингеме, Лидсе, Ливерпуле и Оксфорде. Сервис позволяет клиентам заказывать такие услуги, как мобильный шиномонтаж, ремонт проколов и зимние шины, в то время как корпоративное предложение включает в себя проверку шин, автопарк и торговые запросы.
Перевод специально для MMGP.ru
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