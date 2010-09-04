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Edeniq для продуктов биоочистки привлекла $7 млн инвестиций

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Edeniq для продуктов биоочистки привлекла $7 млн инвестиций



Американская компания Edeniq из Висалия штат Калифорния занимается разработкой целлюлозной технологии и технологией биоочистки и для этой цели привлекла $7 млн. инвестиций.

Инвесторами стали венчурная компания I2BF Global, Trinity Capital Investment, Cyrus Capital, Flint Hills Resources и Angeleno Group.

Компания намерена использовать инвестиции для привлечения новых клиентов, для поддержки существующих клиентов, а также для развития и усовершенствования технологий, которые потенциально могут увеличить количество целлюлозного этанола, на D3 RINS и другие регулярные стимулы на каждом предприятии заказчика.




Компания была основана в 2008 году. Брайн Том является президент и главным исполнительным директором компании Edeniq и Кам Каст в роли главного операционного директора. Edeniq разработала технологии, которые могут быть интегрированы в существующие биозаводы по очистке продуктов. Это заводы, которые производят этанол, разные виды биотоплива, биохимикаты и биопродукы.

Edeniq в настоящее время лицензирует и продает свои технологии по биоочистке в США, а также имеет дополнительное отделение в Омахе, штат Небраска.




Технология Edeniq является важной движущей силой в области возобновляемых химических веществ и топлива. Технология Edeniq в Pathway улучшает использование крахмала и делает целлюлозный сахар для ферментации. Это самый быстрый и дешевый способ для производства целлюлозного этанола.




Перевод специально для mmgp.ru


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