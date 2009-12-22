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Провайдер доступных слуховых аппаратов iHear Medical привлек $4.1 млн.

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Провайдер доступных слуховых аппаратов iHear Medical привлек $4.1 млн.

Провайдер доступных слуховых аппаратов из Сан-Леандро (Калифорния) iHear Medical закрыл $4.1 млн. финансирования в серии C-2.

Раунд был во главе со страховой компанией Ameritas, с участием венчурной фирмы из Милл-Вэлли Aphelion Capital и инвестиционной фирмой Lighthouse Capital.

Компания намерена использовать средства для расширения масштабов производства и распределения, а также для разработки беспроводных продуктов, показывающие новые IoT возможности.

Под руководством основателя и генерального директора Аднана Шенниба, iHear Medical запустила веб-поддержку продуктов для слуха (которые сочетают в себе высокое качество звука и онлайн самостоятельное программирование, и используют Bluetooth с низким энергопотреблением для подключения к смартфонам и смарт-устройствам) в июле 2016 года для прямых потребительских продаж в США, а также планирует начать в Китае в 4-м квартале 2017 года.


Устройство iHearMax, стоимость которого 299 долларов, подходит для легкой и тяжелой стадии потери слуха, а также позволяет настраивать параметры самостоятельно в течение нескольких минут. Также компания предлагает iHearHD – невидимый в ухе слуховой аппарат за 299 долларов и iHearTest – тестовый набор для домашней проверки своего слуха за 49 долларов.

Перевод специально для MMGP.ru
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