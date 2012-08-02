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Western Union заплатит штраф в $ 586 млн за помощь мошенникам

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Старый Сегодня, 21:04
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 31
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Western Union заплатит штраф в $ 586 млн за помощь мошенникам
Western Union призналась в помощи мошенникам и заплатит штраф $ 586 млн

Western Union, самая крупная в мире компании перевода денег, согласилась выплатить штраф размером в $ 586 млн и признала свою вину. Компания закрывала глаза на преступные схемы мошенников, которые отмывали деньги и проворачивали криминальные схемы через компанию. Об этом в четверг, 20 января, сообщили власти США.



Western Union, которая насчитывает больше полумиллиона точек в более чем 200 стран мира, призналась в пособничестве мошенникам, позволяя им проводить транзакции, которые прикрывали сотрудники компании. Об этом сообщает отчет по торговле Министерства Юстиции и Федеральной комиссии США.

С помощью агентов компании, китайские иммигранты отправляли сотни миллионы долларов для оплаты контрабанды. Деньги отправлялись мелкими частями, чтобы избежать требований федеральной отчетности.

Мошенники предлагали фальшивые призы и предлагали работу, а в результате — надели десятки тысяч жителей США. Агенты Wester Union получали откаты и проводили платежи в обычном режиме.

В период между 2004 и 2012 годов, в Колорадо компании обнаружила факт мошенничества, но не смогла предпринять нужные меры, чтобы поставить на место 2000 агентов.


Теперь Western Union заплатить цену за заработок на их пользователях — говорит исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид Битковер.

Представитель WU прокомментировал ситуацию: "компания не сделала все, что от нее зависело для контроля своих агентов в период между 2004 и 2012 годами, но сейчас они стараются улучшить свои внутренние процессы".

Western Union, которые помогли клиентам отправить более $ 150 млрд в 2015 году, сообщают, что более одной пятой своей рабочей силы сейчас направляют на соблюдение внутренних процессов. Он также сказал, что на мошеннические операции в следках между пользователями приходится менее 0,1%.

Компания сообщила о доходах в размере $1,4 млрд за квартал, который закончился 30 сентября 2016 года. WU тратит примерно $200 млн в год для улучшения компетенции.

Перевод специально для mmgp.ru
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Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 21:23
#2
Специалист
 
Имя: Давид
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 734
Благодарностей: 120
КП: 0.150
Re: Western Union заплатит штраф в $ 586 млн за помощь мошенникам
Какая сознательная компания.
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gheorgze вне форума  
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