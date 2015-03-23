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В 2017 году в Украине будет проще вести бизнес

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#1
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В 2017 году в Украине будет проще вести бизнес
Авторитетное агентство от Всемирной банковской группы в последнем выпуске обнародовало актуальную версию рейтинга Doing Business. Данный список составляется на основании норм и законов которые влияют на стимулирование и подавление предпринимательской деятельности в разных государствах. В список входят 190 стран мира.

По данным предоставленным Всемирным банком, в период 2015-2016 года в 137 разных государствах было проведено 283 реформы, изменившие ситуацию с точки зрения простоты ведения предпринимательской деятельности. В их числе реформы способствующие упрощению соблюдения правовых норм, а также снижению финансовых затрат направленных на это соблюдение. Наиболее популярными стали реформы упрощающие процедуры регистрации новых предприятий, а также по облегчению налогообложения, получения кредитов и ведение международной торговли.

В первую десятку государств с наилучшими условиями для ведения предпринимательской деятельности вошли: Новая Зепандия, Сингапур, Дания, Китай, Гонконг, Норвегия, Англия, Америка, Швеция, Эстония.



В данном списке Украина подняла свой рейтинг до 80-й позиции, после изменений 2016 года. По большей части, показатели Украины поднялись благодаря улучшению определенных категорий: «защита миноритарных инвесторов» (30 пунктов), «подключение к енергопореблению» (10 пунктов), и «регистрация новых предприятий» (4 пункта). Однако при этом Украина сдала свои позиции по таким категориям как «международная торговля» (5 позиций), «оформление разрешений для застройки» (3 позиции), и «налогообложение» (на одну позицию).

Кроме того, эксперты Bloomberg прогнозируют что в 2017 году гривна имеет все шансы стать одной из самых стабильных валют в мире. Так волатильность украинской национальной валюты должна составить около 0,6%, а инфляция остановится на уровне около 10%. Эти критерии являются одними из основных факторов риска. При этом самые низкие коэфициэнты для риска были зафиксированы в Норвегии, Швейцарии и Гонконге. Также в начале прошло года специалисты признали предприятие «Укрзалізниця» самой успешной инвестицией в мире.



Специально для mmgp.ru
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