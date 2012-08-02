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BlackRock выкупила 6,1 % акций Apple на $ 38,4 млрд

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#1
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Имя: Александр
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Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
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BlackRock выкупила 6,1 % акций Apple на $ 38,4 млрд
Крупнейшая в мире инвестиционная компания скупает акции Apple

BlackRock — самая большая управляющая инвестициями компания в мире. Согласно с предоставленными ценными бумагами и обменными комиссиями, компания решила увеличить свою долю в Apple до 322 млн акций

В настоящее время фонд владеет 6,1 % от общего числа акций Apple. В январе 2016 года компания держала в своем владении 5,7% акций.

Стоимость доли BlackRock в Apple оценивается приблизительно в $ 38,4 млрд согласно текущей цене в $ 119 за штуку.



Фонд владеет большим количеством акций не только в Apple. Так, к примеру, в его владении находиться более 5% каждой из компаний: Facebook, HP, Microsoft.

Но Apple находится в приоритете в глазах главного операционного директора Сью Вагнера, который присоединился к совету директоров яблочной компании в 2014 году.

Стоит отметить, что акции Apple достигли 14-месячного максимума в начале этой недели.

Перевод специально для mmgp.ru
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