Cryptotek - cryptotek.org - Рефбек 50%

Всем привет!
Предлагаю рефбек в 50% от вашего вклада в проект Cryptotek
по моей реферальной ссылке: https://cryptotek.org/r/R11485
Внимание!
1. Перед регистрацией чистите куки, чтобы небыло печального недоразумения.
2. Рефбек могу платить или на ПМ или биткоины, в общем пишите куда лучше - договорися
*Сейчас у меня процент прибыли 5% от депозита, тоесть если вы инвестируете 1000 дол. то я могу вам вернуть половину с моей прибыли, тоесть 25 дол.
Со временем думаю рефка будет увеличиваться у меня и соответственно я больше буду возвращать.
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Всем спасибо за внимание!