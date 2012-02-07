Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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КЭШБЕРИ - Cashbery.com - 120% Рефбек для всех вкладов

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Старый Сегодня, 19:55
#1
Премиум
 
Аватар tuz2012
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.02.2012
Сообщений: 6,557
Благодарностей: 8,765
КП: 0.218

награды Волшебный горшочек 
КЭШБЕРИ - Cashbery.com - 120% Рефбек для всех вкладов
Приветствую Вас уважаемые инвесторы!

Представляю Вам новую инвестиционную платформу взаимного кредитования КЭШБЕРИ
+ самое выгодное предложение на форуме

Возвращаю 120% реферального вознаграждения (до 4.8% от суммы вклада) с первого и со всех последующих вкладов.

В зависимости от выбранного вами тарифа от меня действует разный рефбек:
"Лакшери" - 3.6% от суммы вкладов
"Премьер" - 4.2%% от суммы вкладов
"Президент" - 4.8%% от суммы вкладов
По всем "ЛайтЗаймам" авторефбек 100% от суммы вкладов и прибыли

Пример:

Цитата:
Вы сделали вклад по плану Лакшери 100$, я возвращаю вам 3.6% от суммы, это 3.6$ (рефбэк 120%).
Цитата:
Вы сделали вклад по плану Премьер 1000$, я возвращаю вам 120% от суммы, это 42$ (рефбэк 120%).
КЭШБЕРИ (обсуждение на форуме) - до 4.8% от ваших вкладов


Обращение руководителя платформы Артура Варданяна




Чтобы получить рефбэк, необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф. ссылке (есть в подписи либо запросить через контакты)
2. Перед вкладом обязательно убедитесь, что являетесь именно моим рефералом (пригласитель: forhyip1@gmail.com)
3. После вклада в проект обратиться за рефбэком (указать свой логин в проекте и реквизиты для возврата)
4. Отписаться в этой теме о возврате реферального вознаграждения (номера кошельков должны быть затерты: U123****).

Связь со мной:
E-mail: forhyip1gmail.com
ЛС (предпочтительней)

Выплаты производятся только на PerfectMoney, AdvCash, Payeer, Bitcoin (соответственно и вклады должны быть с этих ЭПС - кроме ЛайтЗаймов).
*комиссия ЭПС на получателе

ВНИМАНИЕ: Данная тема носит информационнный характер и не призывает к каким-либо действиям. За свои инвестиции ответственность несете исключительно Вы сами.

Желаю Вам Удачи!!!
__________________
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Последний раз редактировалось tuz2012; Сегодня в 20:39.
tuz2012 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:47
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