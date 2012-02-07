КЭШБЕРИ - Cashbery.com - 120% Рефбек для всех вкладов

Приветствую Вас уважаемые инвесторы!
Представляю Вам новую инвестиционную платформу взаимного кредитования КЭШБЕРИ
В зависимости от выбранного вами тарифа от меня действует разный рефбек:
"Лакшери"
+ самое выгодное предложение на форуме
Возвращаю 120%
реферального вознаграждения (до 4.8%
от суммы вклада) с первого и со всех последующих вкладов.
- 3.6%
от суммы вкладов
"Премьер"
- 4.2%
% от суммы вкладов
"Президент"
- 4.8%
% от суммы вкладов
По всем "ЛайтЗаймам"
авторефбек 100%
от суммы вкладов и прибыли
Пример:
Цитата:
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Вы сделали вклад по плану Лакшери 100$, я возвращаю вам 3.6% от суммы, это 3.6$ (рефбэк 120%).
Цитата:
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Вы сделали вклад по плану Премьер 1000$, я возвращаю вам 120% от суммы, это 42$ (рефбэк 120%).
КЭШБЕРИ
Чтобы получить рефбэк, необходимо:
(обсуждение на форуме
) - до 4.8% от ваших вкладов
Обращение руководителя платформы Артура Варданяна
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф. ссылке (есть в подписи либо запросить через контакты)
2. Перед вкладом обязательно убедитесь, что являетесь именно моим рефералом (пригласитель: forhyip1@gmail.com
)
3. После вклада в проект обратиться за рефбэком (указать свой логин в проекте и реквизиты для возврата)
4. Отписаться в этой теме о возврате реферального вознаграждения (номера кошельков должны быть затерты: U123****).
Связь со мной:
E-mail: forhyip1gmail.com
ЛС (предпочтительней)
Выплаты производятся только на PerfectMoney, AdvCash, Payeer, Bitcoin
(соответственно и вклады должны быть с этих ЭПС - кроме ЛайтЗаймов
).
*комиссия ЭПС на получателе
ВНИМАНИЕ: Данная тема носит информационнный характер и не призывает к каким-либо действиям. За свои инвестиции ответственность несете исключительно Вы сами.
Желаю Вам Удачи!!!