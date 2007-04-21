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Повседневный опыт использования Apple Pay и Samsung Pay в России

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#1
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Имя: игорь
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Повседневный опыт использования Apple Pay и Samsung Pay в России
Осенью прошлого года, когда в России заработали Apple Pay и Samsung Pay, много копий было сломано в обсуждениях на тему «Телефон против кредитки». Обе стороны вполне аргументированно поддерживали тот или иной способ платежа, и верить хотелось абсолютно всем. Я решил поставить эксперимент над самим собой, и с октября 2016 года практически полностью перешел на оплату товаров и услуг смартфонами Apple и Samsung. Вот какие наблюдения были сделаны за без малого четыре месяца.



— Сотрудникам магазинов и кафе абсолютно все равно, чем вы платите. Им, право, не до того. Причем это касается не только Москвы, но и других российских городов: Воронежа, Саратова, Самары. Один-единственный раз о странном способе платежа меня стала расспрашивать кассирша в московском «Магните», но есть ощущение, что это был просто повод познакомиться.

— Главные хлопоты при оплате доставляет пестрый зоопарк платежных терминалов.

Несмотря на легкие шероховатости, телефоном можно расплатиться без проблем

Иногда они просят ввести пин-код даже при покупке на 150 рублей, иногда принципиально отказываются сотрудничать с телефоном (такое было всего единожды, в самарском Burger King, причем девушка на кассе меня об этом заранее предупредила). Подчеркну, дело именно в конкретных терминалах, а не в банках, потому что у одного и того же банка терминалы могут работать очень по-разному. Но в целом, несмотря на легкие шероховатости, телефоном можно расплатиться без проблем. Чехлы на телефоне оплате не мешают, причем не только фирменные, но и сторонних производителей. Хотя, наверное, глухую свинцовую обертку надевать на смартфон все же не стоит.

— Технология Magnetic Secure Transmission в Samsung Pay действительно полезная штука, потому что позволяет платить в любом терминале и не задумываться, поддерживает он бесконтактные платежи или нет. Доля старых терминалов в России, по личному ощущению, 15–20%. Но, как показывает практика, именно такой терминал оказывается в магазине разливного пива, куда вы зашли за 5 минут до закрытия без копейки наличных денег и карточек.

Почему стоит платить телефоном, а не картой?

— С пользовательской точки зрения и Apple Pay, и Samsung Pay похожи до смешения (за исключением поддержки MST, разумеется). Не знаю, что удобнее активировать, Apple Pay на выключенном iPhone двойным нажатием Home, или вызвать приложение Samsung Pay, проведя пальцем снизу вверх по выключенному экрану Samsung Galaxy S7 edge. Правда, на Samsung есть один эргономический баг: когда достаешь аппарат из кармана, задев при этом кнопку Home, он тут же распознает отпечаток пальца и запускает приложение Samsung Pay. Закрыть его — секундное дело, однако я предпочел бы иметь возможность отключения этой опции в меню.

— И главное, наверное, почему стоит платить телефоном, а не картой. В моем случае вопрос в банальной экономии движений. Когда я плачу картой, надо: 1) залезть в карман и достать бумажник, 2) открыть бумажник и найти в нем нужную карту, 3) достать ее и приложить к терминалу (в редких случаях — вставить). При оплате телефоном надо: 1) залезть в карман и достать его, 2) вызвать на экран приложение и приложить аппарат к терминалу. Иногда телефон уже в руках, так что движений еще меньше. Да, конечно, это совершенно плевая экономия времени, и вряд ли из-за нее стоит покупать iPhone или относительно дорогой Samsung. Но при наличии выбора мне больше нравится телефон.

— Часами, врать не буду, не платил. Мне кажется не очень комфортным положение запястья для оплаты. Наверное, носи я часы циферблатом вниз, было бы гораздо удобнее. Но если не крутить часы вниз, лучше достать смартфон.

Сейчас, задумываясь сменить телефон, я задаю себе вопрос: а можно ли им будет платить?

омас Ко, глобальный менеджер по сервису Samsung Pay, в интервью Bankir.Ru говорил, что главная задача — обеспечить отличительные преимущества при использовании устройств Samsung, что, по мнению собеседника, будет способствовать росту их продаж. В этом есть значительная доля правды. Сейчас, задумываясь сменить телефон, я задаю себе вопрос: а можно ли им будет платить? И не при помощи разного рода костылей, а, скажем так, нативно?

К сожалению, пока не удалось попробовать оплату по Apple Pay на MacOS, где в браузере Safari работает авторизация через iPhone. Работает-то работает, но не в тех интернет-магазинах и сервисах, где я обычно бываю.

Нет, я не чувствую здесь революции уровня, сравнимого с появлением пластиковых карт, но и бесполезными платежные системы в телефоне не назовешь. И по мере того, как они проникают во все более дешевые модели смартфонов, потребность в «пластике» будет планомерно снижаться.

Лично у меня уже снизилась весьма заметно.

СЕРГЕЙ ВИЛЬЯНОВ
главный редактор Банкир.Ру

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