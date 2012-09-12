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Кабмин продолжит программу «теплых кредитов»
Кабмин продолжит программу «теплых кредитов»
Правительственный комитет по вопросам европейской, евроатлантической интеграции, международного сотрудничества и регионального развития на заседании одобрил проект постановления Кабинета министров о продлении в 2017 году программы безвозвратной финансовой помощи населению и ОСМД на утепление жилья.
«Программа финансовой помощи на внедрение энергоэффективных мероприятий чрезвычайно востребована населением и ОСМД. Это доказывают и растущий спрос, который мы фиксировали в течение 2 лет, и многочисленные запросы граждан, ожидающих ее продолжения в этом году», – сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, сообщает пресс-служба комитета в пятницу.
По его словам, более 200 тыс. семей, которые стали участниками программы, смогли принять энергоэффективные меры и уже значительно меньше платят за коммунальные услуги.
«Продолжение программы является неотложным, чтобы еще сотни тысяч граждан в этом году смогли получить безвозвратную финансовую помощь от правительства на утепление жилья. В ближайшее время проект постановления должен быть рассмотрен на заседании правительства», – отметил Савчук.
По материалам УНИАН