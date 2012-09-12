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Аргентина разместила облигации на $7 млрд

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Аргентина разместила облигации на $7 млрд
Аргентина разместила на международном долговом рынке облигации на $7 млрд.

Об этом сообщило Министерство финансов республики.

“Спрос на аргентинские облигации значительно превзошел ожидания. Шесть участвовавших в выпуске банков – BBVA, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan и Santander – приняли заказы на $22 млрд, то есть в три раза больше того, что в итоге одобрило государство”, – говорится в заявлении.

По данным Минфина, Аргентина разместила пятилетние облигации на $3,25 млрд и 10-летние – на $3,75 млрд. Средняя процентная ставка составила 6,3%. Как отмечает ведомство, в апреле 2016 года Аргентина разместила ценные бумаги под 7,2%.

“Мы очень довольны результатом выпуска, поскольку нам удалось значительно снизить стоимость финансирования”, – заявил министр финансов Луис Капуто.

По его мнению, спрос на аргентинские облигации “подтверждает, что инвесторы уверены, что это правительство способно взять под контроль инфляцию и придать импульс экономическому росту”.

По материалам Финансовый клуб
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