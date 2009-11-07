Межбанк: безналичный доллар прогнулся, его хватило всем

Сессия в долларовом сегменте валютного Межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 27,53/27,60 UAH/USD виртуально – без сделок. На 10:25 выйдя в реальную сферу, курс доллара снизился к 27,45/27,51, а спустя 10 минут упал до 27,37/27,45 UAH/USD, в сопровождении доминирования предложения валюты.
К 10:50 эти низы были выкуплены, а курс подскочил до 27,45/27,49 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж. Баланс удерживал эти уровни до следующей коррекции курса вниз, которая состоялась около 11:20: 27,42/27,49, а спустя 30 минут – 27,40/27,44 UAH/USD на фоне появившихся предложений валюты.
Новая порция снижения произошла около полудня, уронив доллар к отметке 27,40/27,44 UAH/USD. Произошедший около 12:10 незначительный отскок (27,40/27,45 UAH/USD) уже по состоянию на 12:30 сменился новой “просадкой” уровней до 27,39/27,42 UAH/USD, которой финишировала реальная часть торговой сессии.
После обеда, с 13:30, спред котировок безналичного доллара расширился до 27,39/27,44 UAH/USD, и эти уровни в сопровождении единичных равновесных сделок сохранились до самого завершения пятничной сессии.
Большинство сделок на Межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4285 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,3900 / 27,4400
евро – 29,1840 / 29,2345
российский рубль – 0,4580 / 0,4591
Тенденция курса доллара на Межбанке за период – график
Итоги торгов на Межбанке по данным НБУ (напоминаем, что для отображения реального значения объема необходимо данные, указанные в таблице НБУ, уменьшить в два раза):
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,0663 / 1,0665
По материалам Finance.UA