Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,710 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Межбанк: безналичный доллар прогнулся, его хватило всем

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:28
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,609
Благодарностей: 6,152
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Межбанк: безналичный доллар прогнулся, его хватило всем
Сессия в долларовом сегменте валютного Межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 27,53/27,60 UAH/USD виртуально – без сделок. На 10:25 выйдя в реальную сферу, курс доллара снизился к 27,45/27,51, а спустя 10 минут упал до 27,37/27,45 UAH/USD, в сопровождении доминирования предложения валюты.

К 10:50 эти низы были выкуплены, а курс подскочил до 27,45/27,49 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж. Баланс удерживал эти уровни до следующей коррекции курса вниз, которая состоялась около 11:20: 27,42/27,49, а спустя 30 минут – 27,40/27,44 UAH/USD на фоне появившихся предложений валюты.

Новая порция снижения произошла около полудня, уронив доллар к отметке 27,40/27,44 UAH/USD. Произошедший около 12:10 незначительный отскок (27,40/27,45 UAH/USD) уже по состоянию на 12:30 сменился новой “просадкой” уровней до 27,39/27,42 UAH/USD, которой финишировала реальная часть торговой сессии.

После обеда, с 13:30, спред котировок безналичного доллара расширился до 27,39/27,44 UAH/USD, и эти уровни в сопровождении единичных равновесных сделок сохранились до самого завершения пятничной сессии.

Большинство сделок на Межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4285 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,3900 / 27,4400
евро – 29,1840 / 29,2345
российский рубль – 0,4580 / 0,4591

Тенденция курса доллара на Межбанке за период – график

Итоги торгов на Межбанке по данным НБУ (напоминаем, что для отображения реального значения объема необходимо данные, указанные в таблице НБУ, уменьшить в два раза):



На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,0663 / 1,0665

По материалам Finance.UA
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Доллар ослаб ко всем валютам мира Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 28 02.07.2016 19:57
Прогноз гривна/доллар. Почему растет доллар? vitaly27 Инвестирование для начинающих 79 28.03.2016 11:34
Дания переходит на безналичный расчет lannna Новости в мире финансов и инвестиций 18 22.05.2015 21:58
Безналичный счет в гривнах deepdrakon Банковский форум 0 12.10.2014 21:55
Как физлицу принять безналичный платёж от юрлица? Septer Юридические вопросы 3 07.11.2009 13:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sportportal
Частные инвестиции (sportportal) - без сайта
От sportportal в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анатолий.П.
Конкурс для создаталей Первой в России футбольной Энциклопедии.
От Анатолий.П. в разделе «Спорт-Чат»
Аватар Roman101
Заточка безопасных лезвий
От Roman101 в разделе «Хочу купить»
Аватар TenDemon
Подтверждена 80-летняя физическая теория
От TenDemon в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар bakster
SuperInvestGroup - superinvestgroup.net
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар biznesdo
XRumer 5.0 Palladium - умнее AllSubmitter
От biznesdo в разделе «Сервисы и программы»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube