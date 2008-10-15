Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,710 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Почему отечественная платежная система «Мир» раздражает банкиров

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:25
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,810
Благодарностей: 560
КП: 0.113
Почему отечественная платежная система «Мир» раздражает банкиров


Как многие уже знают, российские власти, собрались в недалеком будущем выдать нашим 30 миллионам бюджетникам отечественные карты национальной платежной системы "Мир". И кстати, для популяризации карты среди населения, то уже пообещали платить по ней повышенный кэшбек - до 15%, что согласитесь совсем не мало.

На настоящий момент к платежной системе Мир уже подключились 168 российских банков, сорок один банк выдает эти карты Мир, а девяносто один банк принимает их в своих терминалах и банкоматах.

Казалось бы проблем нет и действительно пока от держателей этих карт практически не слышно негативных отзывов, однако наши банкиры в последнее время ропщут на них, вернее на платежную систему Мир. И вот недавно, ведущие российские банки изъявили своё желание в скором времени попросить главу ЦБ РФ г-жу Набиуллину, чтобы она отменила обязательное требование переводить все выплаты российским бюджетникам на карты Мир - мол это несет им большие дополнительные траты, да и это вообще является нарушением нашего антимонопольного законодательства.

Эксперты банковского сообщества утверждают выпуск карт Мир является убыточным мероприятием для банков и вряд ли в первые несколько лет будет иметь успех среди населения России. Да и сами бюджетники сейчас часто жалуются, что они пока не видят особых преимуществ карт Мир перед иностранными аналогами.

Поэтому те поправки к действующему закону о национальной платежной системе, которые в декабре прошлого года были приняты у нас законодательно и согласно которым уже с 1 января 2018 г. все бюджетники должны будут переведены на карты Мир, в настоящее время несут для банков дополнительные неучтенные траты и давят излишним прессом на их внутренние системы. Вот в чем суть жалоб банкиров, впрочем, нужно заметить, что банкиры пока не озвучили точную сумму этих дополнительных расходов, а это важный момент. Может г-жа Набиуллина попросит их это сделать? Ну чтобы всё было видно в цифрах.

В связи с такой ситуацией отечественные банкиры просят найти какой-то компромисс, связанный к примеру, по срокам исполнения закона о национальной платежной системе. Ну например, отодвинуть массовое введение карт Мир среди бюджетных организаций, скажем, на 1 января 2020 года. Ведь за это время уже точно станет ясно, пойдет ли карта к приему в других странах или так и останется рублёвой, а также это даст возможность банкам выпустить у себя премиальный контент этих карт (Gold, Silver и т.п.) и на них уже начать зарабатывать, чтобы покрыть нынешние убытки, связанные с массовым выпуском этих карт. Здесь важно веское слово Центробанка России, ведь всё-таки как не крути, а национальная система платежных карт играет не последнюю роль для нашей страны.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58822acf4a7c5
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 20:30
#2
Любитель
 
Имя: Martin
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 463
Благодарностей: 83
КП: 0.071
Re: Почему отечественная платежная система «Мир» раздражает банкиров
Такая же "нанотехнология", как Ё-мобиль, Йотафон и ПС Спутник. Список можно очень долго продолжать. Деньги освоены, теперь надо заставить этой бней пользоваться. А! Глонасс еще.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

QСomment - заработок на комментариях
Advego - биржа контента №1
SouthOrca на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
PrivateSalvatory.com - платежная система tunderdim Архив: Другие электронные платежные системы 3 15.10.2014 20:13
Keep-n-pay.com - Электронная платежная система TopiK Другие платежки 45 31.08.2014 14:34
Hoopay.com - платежная система downbrain Список интернет мошенников 1 18.04.2010 03:21
UAmoney.com - платежная система Sergey-invest Список интернет мошенников 47 15.10.2008 02:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
pac-money.org - pac-money
От Н Абдулов в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар No problem!
Flamanta - flamanta.com
От No problem! в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Возвращаю 150% рефских в supernaculum.net
От investHYIPmonitor в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар lilovi
Visa Virtual - её возможности ?
От lilovi в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар Aliaksandre
В Беларуси из списка «социальных» товаров исключили все позиции
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MonitoringFF
warriors-samurai-game.ru - Warriors-Samurai-Game
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube