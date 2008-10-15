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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,810 Благодарностей: 560 КП: 0.113

Почему отечественная платежная система «Мир» раздражает банкиров



Как многие уже знают, российские власти, собрались в недалеком будущем выдать нашим 30 миллионам бюджетникам отечественные карты национальной платежной системы "Мир". И кстати, для популяризации карты среди населения, то уже пообещали платить по ней повышенный кэшбек - до 15%, что согласитесь совсем не мало.



На настоящий момент к платежной системе Мир уже подключились 168 российских банков, сорок один банк выдает эти карты Мир, а девяносто один банк принимает их в своих терминалах и банкоматах.



Казалось бы проблем нет и действительно пока от держателей этих карт практически не слышно негативных отзывов, однако наши банкиры в последнее время ропщут на них, вернее на платежную систему Мир. И вот недавно, ведущие российские банки изъявили своё желание в скором времени попросить главу ЦБ РФ г-жу Набиуллину, чтобы она отменила обязательное требование переводить все выплаты российским бюджетникам на карты Мир - мол это несет им большие дополнительные траты, да и это вообще является нарушением нашего антимонопольного законодательства.



Эксперты банковского сообщества утверждают выпуск карт Мир является убыточным мероприятием для банков и вряд ли в первые несколько лет будет иметь успех среди населения России. Да и сами бюджетники сейчас часто жалуются, что они пока не видят особых преимуществ карт Мир перед иностранными аналогами.



Поэтому те поправки к действующему закону о национальной платежной системе, которые в декабре прошлого года были приняты у нас законодательно и согласно которым уже с 1 января 2018 г. все бюджетники должны будут переведены на карты Мир, в настоящее время несут для банков дополнительные неучтенные траты и давят излишним прессом на их внутренние системы. Вот в чем суть жалоб банкиров, впрочем, нужно заметить, что банкиры пока не озвучили точную сумму этих дополнительных расходов, а это важный момент. Может г-жа Набиуллина попросит их это сделать? Ну чтобы всё было видно в цифрах.



В связи с такой ситуацией отечественные банкиры просят найти какой-то компромисс, связанный к примеру, по срокам исполнения закона о национальной платежной системе. Ну например, отодвинуть массовое введение карт Мир среди бюджетных организаций, скажем, на 1 января 2020 года. Ведь за это время уже точно станет ясно, пойдет ли карта к приему в других странах или так и останется рублёвой, а также это даст возможность банкам выпустить у себя премиальный контент этих карт (Gold, Silver и т.п.) и на них уже начать зарабатывать, чтобы покрыть нынешние убытки, связанные с массовым выпуском этих карт. Здесь важно веское слово Центробанка России, ведь всё-таки как не крути, а национальная система платежных карт играет не последнюю роль для нашей страны.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58822acf4a7c5 Как многие уже знают, российские власти, собрались в недалеком будущем выдать нашим 30 миллионам бюджетникам отечественные карты национальной платежной системы "Мир". И кстати, для популяризации карты среди населения, то уже пообещали платить по ней повышенный кэшбек - до 15%, что согласитесь совсем не мало.На настоящий момент к платежной системе Мир уже подключились 168 российских банков, сорок один банк выдает эти карты Мир, а девяносто один банк принимает их в своих терминалах и банкоматах.Казалось бы проблем нет и действительно пока от держателей этих карт практически не слышно негативных отзывов, однако наши банкиры в последнее время ропщут на них, вернее на платежную систему Мир. И вот недавно, ведущие российские банки изъявили своё желание в скором времени попросить главу ЦБ РФ г-жу Набиуллину, чтобы она отменила обязательное требование переводить все выплаты российским бюджетникам на карты Мир - мол это несет им большие дополнительные траты, да и это вообще является нарушением нашего антимонопольного законодательства.Эксперты банковского сообщества утверждают выпуск карт Мир является убыточным мероприятием для банков и вряд ли в первые несколько лет будет иметь успех среди населения России. Да и сами бюджетники сейчас часто жалуются, что они пока не видят особых преимуществ карт Мир перед иностранными аналогами.Поэтому те поправки к действующему закону о национальной платежной системе, которые в декабре прошлого года были приняты у нас законодательно и согласно которым уже с 1 января 2018 г. все бюджетники должны будут переведены на карты Мир, в настоящее время несут для банков дополнительные неучтенные траты и давят излишним прессом на их внутренние системы. Вот в чем суть жалоб банкиров, впрочем, нужно заметить, что банкиры пока не озвучили точную сумму этих дополнительных расходов, а это важный момент. Может г-жа Набиуллина попросит их это сделать? Ну чтобы всё было видно в цифрах.В связи с такой ситуацией отечественные банкиры просят найти какой-то компромисс, связанный к примеру, по срокам исполнения закона о национальной платежной системе. Ну например, отодвинуть массовое введение карт Мир среди бюджетных организаций, скажем, на 1 января 2020 года. Ведь за это время уже точно станет ясно, пойдет ли карта к приему в других странах или так и останется рублёвой, а также это даст возможность банкам выпустить у себя премиальный контент этих карт (Gold, Silver и т.п.) и на них уже начать зарабатывать, чтобы покрыть нынешние убытки, связанные с массовым выпуском этих карт. Здесь важно веское слово Центробанка России, ведь всё-таки как не крути, а национальная система платежных карт играет не последнюю роль для нашей страны.Специально для mmgp.ru

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