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Cartiva, помогающая лечить повреждение хряща и остеоартрита, привлекла $8.5 млн.

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Cartiva, помогающая лечить повреждение хряща и остеоартрита, привлекла $8.5 млн.

Разработчик инновационных продуктов для лечения повреждений хряща и остеоартрита из Алфарета (штат Джорджия) под названием Cartiva привлек $8.5 млн. финансирования в серии E.

Раунд был во главе с New Enterprise Associates и с участием Windham Venture Partners и других существующих инвесторов.

Компания намерена использовать средства для коммерциализации его Cartiva Synthetic Cartilage Implant (синтетический хрящевой имплантат), а также для общих корпоративных целей.

Во главе с Тимоти Патриком (президент и главный исполнительный директор), Ричардом Кностманом (вице-президент по операциям), Деборой Мур (вице-президент по вопросам нормативного регулирования, качества и клинических дел), Каррибет Рэми (вице-президент по инженерным разработкам и производству), Бобби Сингером (вице-президент по продажам) и Кэти Стротер (вице-президент по медицинскому обучению, Cartiva разрабатывает и поставляет инновационные решения для пациентов с повреждением хряща и остеоартритом.

Cartiva устраняет боль в суставах без ущерба для естественного движения стопы. Позволяет суставу двигаться, как это предполагается, таким образом можно сохранить мобильность и диапазон движения.

Имплантат состоит из биосовместимого, прочного, скользкого органического полимера, который функционирует подобно естественному хрящу. Cartiva лечит болезненный артрит в суставе большого пальца ноги.


Для Cartiva необходима хирургическая процедура, которая выполняется в операционной под общим наркозом и часто в сочетании с местным анестетиком. Надрез (приблизительно 2 дюйма длиной) производится вдоль верхней части пальца ноги сустава. Затем, хирург будет использовать специальные инструменты для удаления кости, чтобы сделать отверстие для имплантата. Далее хирург поместит Cartiva в отверстие. Имплантат Cartiva обеспечивает гладкую, скользящую, несущую поверхность. Cartiva остается на месте без использования цемента или клея. Затем хирург накладывает швы. Вся операция обычно занимает 25-35 минут.

Для пациентов, проживающих в США, Cartiva в настоящее время одобрен только для использования в большом пальце ноги. Для пациентов, проживающих за пределами США, Cartiva также одобрен для использования в других суставах.

Перевод специально для MMGP.ru
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