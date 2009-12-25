Блокчейн-рынок вырастет к 2024 году на 58,7% по сравнению с 2015 годом

Transparency Market Research опубликовала результаты своего доклада под названием “Технологический рынок Блокчейн в сфере финансовых услуг и нефинансовом секторе: глобальный анализ отрасли, ее размеров, доли участия в рынке и прогноз тенденций развития за 2016-2024 гг.”.
Доклад предсказывает, что мировой рынок технологий на основе блокчейна к 2020 году вырастет в среднем на 58,7% по сравнению с 2015 годом – с 316 миллионов до 20 миллиардов долларов. TMR считает, что рост связан преимуществами “крупномасштабного развертывания и повышения гибкости”.
Исследовательская группа прогнозирует, что ключевым фактором роста станет Азиатско-Тихоокеанский регион, в первую очередь Китай, Япония и Индия, где принятие блокчейн-технологий увеличится в среднем на 61,3%.
TMR утверждает, что R3, Chain и IBM в настоящее время доминируют на рынке, контролируя в совокупности 45,3% мирового рынка блокчейн-технологий. В будущем, прогнозирует доклад, эти три компании будут приобретать другие компании, чтобы увеличить свою клиентскую базу. Также крупнейшими игроками на рынке являются Microsoft, Deloitte, Consensus, Ripple и Digital Asset Holding.
Источник: chainofthings