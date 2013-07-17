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Бизнес на продаже скидок в интернете (Biglion, "КупиКупон")

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Старый Сегодня, 17:33
#1
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Бизнес на продаже скидок в интернете (Biglion, "КупиКупон")
Наверное, многим интересно, как работают различные купонаторы и какую получают прибыль. Данная тема создана для знакомства с этим видом бизнеса. Может быть, кто-то хотел открыть свой собственный сайт с купонами на скидку




Идея бизнеса: продажа скидок через дисконт-сайты

Откуда ведем бизнес: офис, телефон

Основные затраты: аренда офиса, зарплата менеджерам, реклама

Необходимое оборудование: компьютеры, оргтехника

Расходные материалы: нет

Начальный капитал: от 700 000 руб. до 1 500 000 руб.

Срок окупаемости: от 6-ти до 24-ти месяцев

Возможная прибыль: от 50 000 руб. до 450 000 руб.


Идея продажи скидок на просторах рунета досталась нам от предпринимателей Северной Америки. Первый сайт с данным наполнением был создан именно там, а остальные называют просто его клонами. Первым из таких сайтов был Группон, который предлагал своим потребителям талоны на скидки в разнообразных компаниях которые предлагают различные виды услуг в разнообразных сферах.

Принцип работы таких сайтов понятен, а бизнес идея прозрачна. Много желающих приобрести скидку на интересующую услугу в размере до 80% от её оригинальной стоимости. Работа с таким сайтом проста и ясна каждому даже не совсем продвинутому пользователю интернета. Нужно зайти на выбранный сайт, пройти на нем процедуру регистрации и можно пользоваться всеми интересующими предложениями сайта.

Свой бизнес: Дисконт - продажа скидок в интернете

Бизнес план по такому проекту достаточно прост, он заключается в том, что владелец сайта заключает договоры с поставщиками на предоставление ими услуг со скидкой в размере от 60-80% . Каждый день на сайте выставляется одно предложение, которое действительно всего сутки то есть ровно 24 часа. Зарегистрированные пользователи информируются об этом предложении с помощью рассылки сообщений на почтовый ящик, указанный при регистрации. Если клиента интересует предложение, он приобретает купон на скидку путем перечисления оплаты на счет компании – посредника с каждого из таких предложений сайт получает от 10-30 % стоимости услуги а компания предоставляющая эти услуги получает клиента без какой либо дополнительной рекламы и не прикладывая к этому особых усилий. Основная часть приобретенных купонов приходится на Москву и по ней соответственно владелец сайта получает самый высокий доход, который может составлять до 100 тыс. долларов.

Стартовые инвестиции и персонал

Затраты на такой бизнес не велики так как предприниматель экономит на оплате труда сотрудникам. Для работы не требуется большой штат компании, достаточно 3-4 менеджера которые составляют отдел продаж. Но это должны быть активные и хорошо мотивированные сотрудники, которые заинтересованы в своей работе. Работу менеджерам обеспечивает работодатель, так как им ненужно тратить время на привлечение клиентов, сайт сам обеспечивает их пользователями, которые и есть клиенты. Так же офису потребуются не менее двух IT-специалистов и контент – менеджеров. Без них не обойтись так эти сотрудники обеспечивают бесперебойную работу сайта. В каждом городе должен присутствовать как минимум один представитель компании для лучшего продвижения сайта в данном городе.

Дисконт-сайт: реклама

Чаще всего такие сайты размещают свою рекламу в социальных сетях или тематических сайтах.
Есть список соц.сетей с которыми работает дисконт , такие как «ВКонтакте» и другие похожие на них. Самое большое количество пользователей собрал «Гропон Россиия» около 730 тыс.

Продвижение дисконт-сайта

Продвижение такого сайта обычно делится на три основных этапа. Первый этап заключается в том, что сайт-дисконт продает покупателю скидку, на несколько процентов меньше чем закупает у поставщика. От каждой продажи сайт получает себе около 10% прибыли. Второй этап вступает в силу когда сайт уже раскрутился и его задачей является договориться с поставщиком о бесплатной продаже купонов. Мотивирует такие условия сайт тем, что продавец получает прибыль от неоплаченной реальными деньгами рекламы своего товара или услуги и при этом получает новых клиентов. И таким образом в итоге прибылью сайта становятся все деньги полученные от клиента.

В России такие сайта стали очень распространены и имеют не малый успех у покупателей и предпринимателей так как удобны для обоих сторон.

источник
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Последний раз редактировалось duckwithtruck; Сегодня в 17:36.
duckwithtruck на форуме  
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