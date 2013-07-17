Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 17:45 Сегодня, 17:45 Сегодня, 17:33 #1 duckwithtruck Помощник модератора

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 17.07.2013 Сообщений: 700 Благодарностей: 253 КП: 0.311 Бизнес на продаже скидок в интернете (Biglion, "КупиКупон")









Идея бизнеса: продажа скидок через дисконт-сайты



Откуда ведем бизнес: офис, телефон



Основные затраты: аренда офиса, зарплата менеджерам, реклама



Необходимое оборудование: компьютеры, оргтехника



Расходные материалы: нет



Начальный капитал: от 700 000 руб. до 1 500 000 руб.



Срок окупаемости: от 6-ти до 24-ти месяцев



Возможная прибыль: от 50 000 руб. до 450 000 руб.





Идея продажи скидок на просторах рунета досталась нам от предпринимателей Северной Америки. Первый сайт с данным наполнением был создан именно там, а остальные называют просто его клонами. Первым из таких сайтов был Группон, который предлагал своим потребителям талоны на скидки в разнообразных компаниях которые предлагают различные виды услуг в разнообразных сферах.



Принцип работы таких сайтов понятен, а бизнес идея прозрачна. Много желающих приобрести скидку на интересующую услугу в размере до 80% от её оригинальной стоимости. Работа с таким сайтом проста и ясна каждому даже не совсем продвинутому пользователю интернета. Нужно зайти на выбранный сайт, пройти на нем процедуру регистрации и можно пользоваться всеми интересующими предложениями сайта.



Свой бизнес: Дисконт - продажа скидок в интернете



Бизнес план по такому проекту достаточно прост, он заключается в том, что владелец сайта заключает договоры с поставщиками на предоставление ими услуг со скидкой в размере от 60-80% . Каждый день на сайте выставляется одно предложение, которое действительно всего сутки то есть ровно 24 часа. Зарегистрированные пользователи информируются об этом предложении с помощью рассылки сообщений на почтовый ящик, указанный при регистрации. Если клиента интересует предложение, он приобретает купон на скидку путем перечисления оплаты на счет компании – посредника с каждого из таких предложений сайт получает от 10-30 % стоимости услуги а компания предоставляющая эти услуги получает клиента без какой либо дополнительной рекламы и не прикладывая к этому особых усилий. Основная часть приобретенных купонов приходится на Москву и по ней соответственно владелец сайта получает самый высокий доход, который может составлять до 100 тыс. долларов.



Стартовые инвестиции и персонал



Затраты на такой бизнес не велики так как предприниматель экономит на оплате труда сотрудникам. Для работы не требуется большой штат компании, достаточно 3-4 менеджера которые составляют отдел продаж. Но это должны быть активные и хорошо мотивированные сотрудники, которые заинтересованы в своей работе. Работу менеджерам обеспечивает работодатель, так как им ненужно тратить время на привлечение клиентов, сайт сам обеспечивает их пользователями, которые и есть клиенты. Так же офису потребуются не менее двух IT-специалистов и контент – менеджеров. Без них не обойтись так эти сотрудники обеспечивают бесперебойную работу сайта. В каждом городе должен присутствовать как минимум один представитель компании для лучшего продвижения сайта в данном городе.



Дисконт-сайт: реклама



Чаще всего такие сайты размещают свою рекламу в социальных сетях или тематических сайтах.

Есть список соц.сетей с которыми работает дисконт , такие как «ВКонтакте» и другие похожие на них. Самое большое количество пользователей собрал «Гропон Россиия» около 730 тыс.



Продвижение дисконт-сайта



Продвижение такого сайта обычно делится на три основных этапа. Первый этап заключается в том, что сайт-дисконт продает покупателю скидку, на несколько процентов меньше чем закупает у поставщика. От каждой продажи сайт получает себе около 10% прибыли. Второй этап вступает в силу когда сайт уже раскрутился и его задачей является договориться с поставщиком о бесплатной продаже купонов. Мотивирует такие условия сайт тем, что продавец получает прибыль от неоплаченной реальными деньгами рекламы своего товара или услуги и при этом получает новых клиентов. И таким образом в итоге прибылью сайта становятся все деньги полученные от клиента.



В России такие сайта стали очень распространены и имеют не малый успех у покупателей и предпринимателей так как удобны для обоих сторон.



источник Наверное, многим интересно, как работают различные купонаторы и какую получают прибыль. Данная тема создана для знакомства с этим видом бизнеса. Может быть, кто-то хотел открыть свой собственный сайт с купонами на скидкуИдея продажи скидок на просторах рунета досталась нам от предпринимателей Северной Америки. Первый сайт с данным наполнением был создан именно там, а остальные называют просто его клонами. Первым из таких сайтов был Группон, который предлагал своим потребителям талоны на скидки в разнообразных компаниях которые предлагают различные виды услуг в разнообразных сферах.Принцип работы таких сайтов понятен, а бизнес идея прозрачна. Много желающих приобрести скидку на интересующую услугу в размере до 80% от её оригинальной стоимости. Работа с таким сайтом проста и ясна каждому даже не совсем продвинутому пользователю интернета. Нужно зайти на выбранный сайт, пройти на нем процедуру регистрации и можно пользоваться всеми интересующими предложениями сайта.Бизнес план по такому проекту достаточно прост, он заключается в том, что владелец сайта заключает договоры с поставщиками на предоставление ими услуг со скидкой в размере от 60-80% . Каждый день на сайте выставляется одно предложение, которое действительно всего сутки то есть ровно 24 часа. Зарегистрированные пользователи информируются об этом предложении с помощью рассылки сообщений на почтовый ящик, указанный при регистрации. Если клиента интересует предложение, он приобретает купон на скидку путем перечисления оплаты на счет компании – посредника с каждого из таких предложений сайт получает от 10-30 % стоимости услуги а компания предоставляющая эти услуги получает клиента без какой либо дополнительной рекламы и не прикладывая к этому особых усилий. Основная часть приобретенных купонов приходится на Москву и по ней соответственно владелец сайта получает самый высокий доход, который может составлять до 100 тыс. долларов.Затраты на такой бизнес не велики так как предприниматель экономит на оплате труда сотрудникам. Для работы не требуется большой штат компании, достаточно 3-4 менеджера которые составляют отдел продаж. Но это должны быть активные и хорошо мотивированные сотрудники, которые заинтересованы в своей работе. Работу менеджерам обеспечивает работодатель, так как им ненужно тратить время на привлечение клиентов, сайт сам обеспечивает их пользователями, которые и есть клиенты. Так же офису потребуются не менее двух IT-специалистов и контент – менеджеров. Без них не обойтись так эти сотрудники обеспечивают бесперебойную работу сайта. В каждом городе должен присутствовать как минимум один представитель компании для лучшего продвижения сайта в данном городе.Чаще всего такие сайты размещают свою рекламу в социальных сетях или тематических сайтах.Есть список соц.сетей с которыми работает дисконт , такие как «ВКонтакте» и другие похожие на них. Самое большое количество пользователей собрал «Гропон Россиия» около 730 тыс.Продвижение такого сайта обычно делится на три основных этапа. Первый этап заключается в том, что сайт-дисконт продает покупателю скидку, на несколько процентов меньше чем закупает у поставщика. От каждой продажи сайт получает себе около 10% прибыли. Второй этап вступает в силу когда сайт уже раскрутился и его задачей является договориться с поставщиком о бесплатной продаже купонов. Мотивирует такие условия сайт тем, что продавец получает прибыль от неоплаченной реальными деньгами рекламы своего товара или услуги и при этом получает новых клиентов. И таким образом в итоге прибылью сайта становятся все деньги полученные от клиента.В России такие сайта стали очень распространены и имеют не малый успех у покупателей и предпринимателей так как удобны для обоих сторон.

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Нашла свою первую работу в сети ТУТ __________________ Последний раз редактировалось duckwithtruck; Сегодня в 17:36 . Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 17:45 Сегодня, 17:45 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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