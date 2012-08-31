Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,220 Благодарностей: 497 КП: 0.393

Возможна ли активация Bitcoin Unlimited вместо SegWit?

Летом 2016 года многие всерьёз поверили в то, что разногласия по вопросу масштабирования сети Биткоина, наконец, подошли к концу. Казалось, что полную победу в бесконечных спорах одержала компания Blockstream.



Coinbase, после года постоянных запросов на увеличение пропускной способности сети, признала поражение и повернулась в сторону Эфириума. На фоне этих изменений, еще одна американская компания Circle неожиданно объявила, что прекращает операции с биткоинами и займется классическими платежными системами.



На прошедшей осенью 2016 года в Лондоне конференции Blockchain Money Conference также говорилось о том, что вопрос практически решён, однако один из первых приверженцев Биткоина и криптовалютный ангел-инвестор Роджер Вер заявил, что единственной причиной, почему вопрос кажется решённым, является суровая политика цензуры, применяемая во многих коммуникационных каналах.



Казалось бы, всё шло гладко, однако неожиданно активация предложения по обновлению протокола под названием Segregated Witness, на которое возлагались большие надежды, остановилась на 25%.



Теперь есть основания считать, что Segwit так и останется на месте. В децентрализованной сети невозможны принудительные обновления, если у его противников достаточно голосов для блокировки. Именно такую ситуацию мы и имеем последние два месяца. Разработчики Lightning ждут релиза Segregated Witness, однако он не происходит. Почему?



Смена «мёртвой точки»



На этом фоне понемногу стало увеличиваться внимание к Bitcoin Unlimited. Последнее существенное увеличение сложности связано с появлением на рынке нового майнера - BTC.TOP. Похоже, что они занимаются майнингом на Bitcoin Unlimited, так же как ViaBTC, GBMiners и bitcoin.com. В совокупности, эти четыре пула приближаются к 20% хэшрейта сети, тогда как для блокировки SegWit достаточно всего 5%.





Одновременно с этим, группа BitcoinCore лишилась поддержки сразу нескольких сторонников. Сильную поддержку всё ещё обеспечивает китайская биржа BTCC, однако поддержка Bitfury значительно ослабела. Оба пула потеряли значительную часть хэшрейта. Если раньше каждый из них контролировал по 15%, то сейчас BTCC принадлежит только 5.8, а Bitfury - 8.9%.





40% сети принадлежит трём крупнейшим китайским пулам. F2Pool обозначил настолько сильное недовольство развитием Биткоина, что небольшое количество хэшрейта они теперь используют на майнинг Bitcoin Classic. BW уже давно голосует за 8-мегабайтные блоки, хотя и не поддерживает Unlimited. И даже HaoBTC, которые когда-то очень серьёзно поддерживали Bitcoin Core, изменили свою точку зрения, отказавшись от голосования за SegWit. Только Antpool продолжает сохранять нейтралитет.



Шахматное поле майнинга



Майнинг Биткоина – жестокая игра. Он напоминает сказку о переполненной повозке, в которой одни падают с крыши, а другие на неё взбираются. Здесь постоянно требуется обновление. Тот, кто способен заметить любое, даже малейшее преимущество и воспользоваться им, быстро взбирается наверх. Менее способных безжалостно сбрасывают вниз. Здесь нет места морали, только жёсткая конкуренция и алчность.

Майнеры не могут позволить себе пойти на роскошь, позволенную разработчикам, которые имеют возможность продать свои биткоины и заняться другими проектами. Ведь, в отличие от майнеров, разработчики ничем не рискуют.



С майнингом всё обстоит наоборот. Любая ошибка строго наказывается, а любой умный шаг щедро вознаграждается. Именно эта система делает Биткоин таким привлекательным. Именно это делает майнеров хранителями валюты.



Восстание майнеров?



После четырёх конференций за последние два года, подписанных за закрытыми дверями соглашений и постоянных задержек их выполнения, авторитетные майнеры столкнулись с реальной угрозой повторить путь Ghash или KNCminer, поскольку многие их работники уходят, набравшись опыта, и основывают собственные фирмы. Сейчас ситуация выглядит так, что 20% наград сети используется новыми участниками, более проворными и сумевшими быстро воспользоваться новыми возможностями.



Таков Биткоин в действии. Что бы ни говорили, фактически Биткоин функционирует, основываясь не на социальном консенсусе, а на объективном анализе каждого участника, в том числе компаний и инвесторов, и на определении, что именно для них лучше, и это в конце концов образует на уровне большинства то, что лучше для сети.



То есть, сеть принимает тот факт, что майнеры, которым достаются самые серьёзные наказания и награды, являются единственными, кому можно доверять в вопросе принятия правильного решения. Новые майнеры, видя преимущества, быстро входят в неконтролируемую сеть, поскольку это сулит им огромные награды. Старые игроки, в свою очередь, приходят к банкротству, поскольку сеть Биткоина – это игра «кто кого». Выигрыш одного майнера происходит за счёт другого. Ошибка одного майнера – преимущество для других.



Крупные майнеры под угрозой



Авторитетные майнеры оказались перед лицом двойной угрозы – со стороны новых майнеров и со стороны Люка младшего (Luke-Jr), который утверждает (предположительно, с поддержкой Blockstream), что может обновить Биткоин, изменив алгоритм доказательства работы (PoW), если майнеры увеличат максимальный размер блока.



Форк PoW уже давно предлагается в качестве возможного решения в ситуации, когда кому-то каким-то образом удастся заставить более 50% майнеров действовать против сети. Возможно ли это на самом деле, неизвестно, хотя за всю историю Биткоина такого пока не случалось.

Если это всё-таки произойдёт, будут нарушены фундаментальные основы принятия Биткоина.



Так или иначе, такой поворот событий возможен, только если Китай решит национализировать майнеров, но это маловероятно, поскольку в таком случае многим придётся попрощаться с большими суммами денег, а иногда, как это ни печально, и с жизнью.



Будет ли работать PoW Fork?



Однако попробуем представить, что кому-то удалось получить 51%, и этот кто-кто использует хэшрейт в своих целях. Инвесторы, скорее всего, «сожгут» майнеров, просто изменив механизм доказательства работы, сделав таким образом их оборудование бесполезным.

Хотя форк PoW можно провести в любое время и кем угодно, убедить перейти на него большинство пользователей, компаний и инвесторов очень сложно, если вообще возможно. Здесь опять же всё зависит от майнеров. Если такие действия покажутся им рискованными, вряд ли мы когда-либо станет свидетелями активации форка PoW.



Инвесторам будет известно, что новая сеть никогда не будет безопасной, так как никто без серьёзной причины не станет рисковать своими миллионами.



Конечно, новое предложение, основанное на форке PoW, будет иметь определённую ценность, однако вряд ли она будет очень велика. Если новая монета получит поддержку Blockstream, которая в свою очередь, имеет поддержку r/bitcoin, это вызовет много путаницы и принесёт множество проблем. Более того, ситуация для Биткоина может оказаться хуже, чем было с ETH, поскольку в случае Эфириума сообщество, включая разработчиков и майнеров, было объединено, так же как коммуникационные каналы. В случае с Биткоином расщеплены даже каналы коммуникации.



Да, именно такой сценарий описывал в качестве угрозы Люк младший.

Тем не менее, вряд ли он или Blockstream действительно решатся создать новый блокчейн, изменив доказательство работы. Во-первых, Blockstream понимает, что стоимость такой монеты будет намного ниже. Во-вторых, такое действие позволит инвесторам чётко понять, что Blockstream Coin является централизованной и управляется разработчиками, в большинстве своём нанятыми компанией, стремящейся управлять майнерами. Следовательно, она не может быть бездоверительной. Поэтому правительство, при необходимости, будет регулировать Blockstream или попросту ее закроет.



Похоже, угроза вполне достаточна для того, чтобы авторитетные майнеры не стали голосовать за Segwit, повышающий пропускную способность. Тем не менее, им необходимо решить, обновляться ли им или активировать BU.



Возможна ли активация Bitcoin Unlimited?



Поскольку всё указывает на то, что Blockstream собирается и дальше пытаться обновлять сеть, либо через софтфорк, либо через хардфорк, чтобы реализовать собственную технологию сайдченов, сегодняшний отказ майнеров от обновления и возможные будущие отказы напоминают игру в гляделки - кто сдастся первым – Unlimited или Blockstream. И опять приходится учитывать точку зрения новых майнеров, которая может оказаться другой.



Новая динамика показывает, что сейчас поддержка майнерами Bitcoin Unlimited приближается к 20%. Возможно, эта цифра будет увеличиваться и дальше, по мере того, как к BU будут присоединяться новые майнеры. Поскольку всё это будет происходить постепенно, и на весь процесс уйдёт несколько месяцев, к тому времени, когда это случится, все компании будут работать на новом клиенте. В этот момент форккойн PoW уже ничем не будет отличаться от множества других новых монет.



Случится ли это? Если да, то сети Биткоина придётся в очередной раз доказать надёжность своих стимулов и на самом деле децентрализованную природу. Инвесторы увидят, что стимулы действительно работают, даже во время тестирования, и отдадут свои голоса творению Накамото. Некоторым, примерно 20%, эта идея придётся не по душе, и они создадут новую монету с целью получения быструю выгоды от её краткосрочной сверхвысокой волатильности.

Как бы то ни было, у нас нет хрустального шара, и мы не можем предсказать, случится ли всё это на самом деле.



Источник Летом 2016 года многие всерьёз поверили в то, что разногласия по вопросу масштабирования сети Биткоина, наконец, подошли к концу. Казалось, что полную победу в бесконечных спорах одержала компания Blockstream.Coinbase, после года постоянных запросов на увеличение пропускной способности сети, признала поражение и повернулась в сторону Эфириума. На фоне этих изменений, еще одна американская компания Circle неожиданно объявила, что прекращает операции с биткоинами и займется классическими платежными системами.На прошедшей осенью 2016 года в Лондоне конференции Blockchain Money Conference также говорилось о том, что вопрос практически решён, однако один из первых приверженцев Биткоина и криптовалютный ангел-инвестор Роджер Вер заявил, что единственной причиной, почему вопрос кажется решённым, является суровая политика цензуры, применяемая во многих коммуникационных каналах.Казалось бы, всё шло гладко, однако неожиданно активация предложения по обновлению протокола под названием Segregated Witness, на которое возлагались большие надежды, остановилась на 25%.Теперь есть основания считать, что Segwit так и останется на месте. В децентрализованной сети невозможны принудительные обновления, если у его противников достаточно голосов для блокировки. Именно такую ситуацию мы и имеем последние два месяца. Разработчики Lightning ждут релиза Segregated Witness, однако он не происходит. Почему?На этом фоне понемногу стало увеличиваться внимание к Bitcoin Unlimited. Последнее существенное увеличение сложности связано с появлением на рынке нового майнера - BTC.TOP. Похоже, что они занимаются майнингом на Bitcoin Unlimited, так же как ViaBTC, GBMiners и bitcoin.com. В совокупности, эти четыре пула приближаются к 20% хэшрейта сети, тогда как для блокировки SegWit достаточно всего 5%.Одновременно с этим, группа BitcoinCore лишилась поддержки сразу нескольких сторонников. Сильную поддержку всё ещё обеспечивает китайская биржа BTCC, однако поддержка Bitfury значительно ослабела. Оба пула потеряли значительную часть хэшрейта. Если раньше каждый из них контролировал по 15%, то сейчас BTCC принадлежит только 5.8, а Bitfury - 8.9%.40% сети принадлежит трём крупнейшим китайским пулам. F2Pool обозначил настолько сильное недовольство развитием Биткоина, что небольшое количество хэшрейта они теперь используют на майнинг Bitcoin Classic. BW уже давно голосует за 8-мегабайтные блоки, хотя и не поддерживает Unlimited. И даже HaoBTC, которые когда-то очень серьёзно поддерживали Bitcoin Core, изменили свою точку зрения, отказавшись от голосования за SegWit. Только Antpool продолжает сохранять нейтралитет.Майнинг Биткоина – жестокая игра. Он напоминает сказку о переполненной повозке, в которой одни падают с крыши, а другие на неё взбираются. Здесь постоянно требуется обновление. Тот, кто способен заметить любое, даже малейшее преимущество и воспользоваться им, быстро взбирается наверх. Менее способных безжалостно сбрасывают вниз. Здесь нет места морали, только жёсткая конкуренция и алчность.Майнеры не могут позволить себе пойти на роскошь, позволенную разработчикам, которые имеют возможность продать свои биткоины и заняться другими проектами. Ведь, в отличие от майнеров, разработчики ничем не рискуют.С майнингом всё обстоит наоборот. Любая ошибка строго наказывается, а любой умный шаг щедро вознаграждается. Именно эта система делает Биткоин таким привлекательным. Именно это делает майнеров хранителями валюты.После четырёх конференций за последние два года, подписанных за закрытыми дверями соглашений и постоянных задержек их выполнения, авторитетные майнеры столкнулись с реальной угрозой повторить путь Ghash или KNCminer, поскольку многие их работники уходят, набравшись опыта, и основывают собственные фирмы. Сейчас ситуация выглядит так, что 20% наград сети используется новыми участниками, более проворными и сумевшими быстро воспользоваться новыми возможностями.Таков Биткоин в действии. Что бы ни говорили, фактически Биткоин функционирует, основываясь не на социальном консенсусе, а на объективном анализе каждого участника, в том числе компаний и инвесторов, и на определении, что именно для них лучше, и это в конце концов образует на уровне большинства то, что лучше для сети.То есть, сеть принимает тот факт, что майнеры, которым достаются самые серьёзные наказания и награды, являются единственными, кому можно доверять в вопросе принятия правильного решения. Новые майнеры, видя преимущества, быстро входят в неконтролируемую сеть, поскольку это сулит им огромные награды. Старые игроки, в свою очередь, приходят к банкротству, поскольку сеть Биткоина – это игра «кто кого». Выигрыш одного майнера происходит за счёт другого. Ошибка одного майнера – преимущество для других.Авторитетные майнеры оказались перед лицом двойной угрозы – со стороны новых майнеров и со стороны Люка младшего (Luke-Jr), который утверждает (предположительно, с поддержкой Blockstream), что может обновить Биткоин, изменив алгоритм доказательства работы (PoW), если майнеры увеличат максимальный размер блока.Форк PoW уже давно предлагается в качестве возможного решения в ситуации, когда кому-то каким-то образом удастся заставить более 50% майнеров действовать против сети. Возможно ли это на самом деле, неизвестно, хотя за всю историю Биткоина такого пока не случалось.Если это всё-таки произойдёт, будут нарушены фундаментальные основы принятия Биткоина.Так или иначе, такой поворот событий возможен, только если Китай решит национализировать майнеров, но это маловероятно, поскольку в таком случае многим придётся попрощаться с большими суммами денег, а иногда, как это ни печально, и с жизнью.Однако попробуем представить, что кому-то удалось получить 51%, и этот кто-кто использует хэшрейт в своих целях. Инвесторы, скорее всего, «сожгут» майнеров, просто изменив механизм доказательства работы, сделав таким образом их оборудование бесполезным.Хотя форк PoW можно провести в любое время и кем угодно, убедить перейти на него большинство пользователей, компаний и инвесторов очень сложно, если вообще возможно. Здесь опять же всё зависит от майнеров. Если такие действия покажутся им рискованными, вряд ли мы когда-либо станет свидетелями активации форка PoW.Инвесторам будет известно, что новая сеть никогда не будет безопасной, так как никто без серьёзной причины не станет рисковать своими миллионами.Конечно, новое предложение, основанное на форке PoW, будет иметь определённую ценность, однако вряд ли она будет очень велика. Если новая монета получит поддержку Blockstream, которая в свою очередь, имеет поддержку r/bitcoin, это вызовет много путаницы и принесёт множество проблем. Более того, ситуация для Биткоина может оказаться хуже, чем было с ETH, поскольку в случае Эфириума сообщество, включая разработчиков и майнеров, было объединено, так же как коммуникационные каналы. В случае с Биткоином расщеплены даже каналы коммуникации.Да, именно такой сценарий описывал в качестве угрозы Люк младший.Тем не менее, вряд ли он или Blockstream действительно решатся создать новый блокчейн, изменив доказательство работы. Во-первых, Blockstream понимает, что стоимость такой монеты будет намного ниже. Во-вторых, такое действие позволит инвесторам чётко понять, что Blockstream Coin является централизованной и управляется разработчиками, в большинстве своём нанятыми компанией, стремящейся управлять майнерами. Следовательно, она не может быть бездоверительной. Поэтому правительство, при необходимости, будет регулировать Blockstream или попросту ее закроет.Похоже, угроза вполне достаточна для того, чтобы авторитетные майнеры не стали голосовать за Segwit, повышающий пропускную способность. Тем не менее, им необходимо решить, обновляться ли им или активировать BU.Поскольку всё указывает на то, что Blockstream собирается и дальше пытаться обновлять сеть, либо через софтфорк, либо через хардфорк, чтобы реализовать собственную технологию сайдченов, сегодняшний отказ майнеров от обновления и возможные будущие отказы напоминают игру в гляделки - кто сдастся первым – Unlimited или Blockstream. И опять приходится учитывать точку зрения новых майнеров, которая может оказаться другой.Новая динамика показывает, что сейчас поддержка майнерами Bitcoin Unlimited приближается к 20%. Возможно, эта цифра будет увеличиваться и дальше, по мере того, как к BU будут присоединяться новые майнеры. Поскольку всё это будет происходить постепенно, и на весь процесс уйдёт несколько месяцев, к тому времени, когда это случится, все компании будут работать на новом клиенте. В этот момент форккойн PoW уже ничем не будет отличаться от множества других новых монет.Случится ли это? Если да, то сети Биткоина придётся в очередной раз доказать надёжность своих стимулов и на самом деле децентрализованную природу. Инвесторы увидят, что стимулы действительно работают, даже во время тестирования, и отдадут свои голоса творению Накамото. Некоторым, примерно 20%, эта идея придётся не по душе, и они создадут новую монету с целью получения быструю выгоды от её краткосрочной сверхвысокой волатильности.Как бы то ни было, у нас нет хрустального шара, и мы не можем предсказать, случится ли всё это на самом деле.

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