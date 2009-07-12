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Catapult и результаты тестирования

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Старый Сегодня, 17:09
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Catapult и результаты тестирования
TOKYO – Sakura Internet Inc. (SI), Tech Bureau Corp (TB) и Arara Inc. (AI) сотрудничают и проводят тестирование Сatapult.



Catapult, который разрабатывается Tech Bureau Corp (TB) на основе блокчейна NEM и приватной цепи Mijin, представляет собой полную реорганизацию решения Mijin и предоставляет превосходную производительность, предназначенную для финансовой индустрии.

Более подробную информацию можно найти на сайте https://www.nem.io/catapultwhitepaper.pdf


В тестировании принимали участие три стороны, среди которых Arara Inc. оценила насколько данное решение подходит для сферы цифровых денежных переводов. Результаты были поразительными.

Проводились тесты следующего характера:
  • 10,8 млн счетов;
  • Стабильно совершались транзакции в течение 1 часа с этих 10,8 млн счетов (имитация реальной деятельности);
  • 3 ноды получали эти транзакции случайным образом;
  • Время подтверждения блоков составило 15 секунд, что говорит о быстрой скорости проведения транзакций.

Настройки тестовой среды были следующие:

1. 3 ноды находились в одном географическом месте;
2. Ноды располагались в облаке, представленном Sakura Internet Inc. (SI);
3. Каждый из 10,8 млн счетов посылал серию транзакций;
4. 2 ноды были полностью отключены в течение 2 минут (стресс-тестирование системы);
5. Использовали алгоритм Proof of Stake (поскольку не было никакой необходимости конкурировать за харвестинг);
6. Эксперимент был завершен в течение часа, среднее количество проводимых транзакций — 3000 в секунду.

Полученные результаты были весьма поразительными: среднее количество транзакций составило 3,085.77 в секунду, завершив эксперимент в период чуть меньше часа. Максимальное количество транзакций — 4,142 в секунду.

После отключения двух нод система продолжала работать. Когда они были обратно подключены к сети, на синхронизацию ушло всего 3 минуты, при этом не обнаружили никаких признаков сбоев.
По окончанию эксперимента провели проверку, гарантирующую обработку всех транзакций.

Вывод


Очевидно, что тестирование отвечает всем указанным требованиям. Не было зарегистрировано ни одного противоречия или сбоя. Тесты прошли все требования, и приложение можно использовать в реальном бизнесе.

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