|
Денежная база России в узком определении сократилась до 8,83 трлн рублей
Денежная база России в узком определении сократилась до 8,83 трлн рублей
20.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Денежная база России в узком определении за две недели, закончившиеся 13 января 2017 года, сократилась на 2,8%, или на 250 млрд руб., сообщает Банк России.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
Источник - RNS