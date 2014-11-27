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Денежная база России в узком определении сократилась до 8,83 трлн рублей

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Денежная база России в узком определении сократилась до 8,83 трлн рублей
Денежная база России в узком определении сократилась до 8,83 трлн рублей
20.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Денежная база России в узком определении за две недели, закончившиеся 13 января 2017 года, сократилась на 2,8%, или на 250 млрд руб., сообщает Банк России.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.



Источник - RNS
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