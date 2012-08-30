Гражданин РФ арестован в Испании за создание вредоноса NeverQuest

Вредоносное ПО NeverQuest причинило ущерб на несколько миллионов долларов.
Сотрудники правоохранительных органов Испании арестовали в Барселоне 32-летнего российского программиста за создание вредоносного ПО, предназначенного для похищения банковских данных. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на пресс-службу испанской полиции.
Как ранее сообщал SecurityLab, житель Таганрога Станислав Лисов был арестован 13 января и все это время находился в тюрьме Brians в Мартореле (Испания). Программист подозревается в том, что является главой преступной сети, занимающейся мошенничеством в финансовой сфере. В США был выдан международный ордер на арест Лисова, и в рамках сотрудничества с ФБР испанская полиция арестовала его в аэропорту при попытке улететь в другую европейскую страну.
Власти США уже два года охотятся на Лисова за создание вируса NeverQuest, способного распространяться через соцсети и электронные письма и причинившего ущерб на несколько миллионов долларов. В ходе анализа подконтрольных Лисову серверов во Франции и Германии правоохранители обнаружили похищенные у банков данные, в том числе о балансах счетов. На одном из серверов также хранились файлы с учетными данными миллионов клиентов банков.
Лисов будет находиться под стражей, пока верховный суд Испании не решит вопрос о его экстрадиции в США. По словам представителя испанской полиции, запрос на экстрадицию от американских властей уже получен.