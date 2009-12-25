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Facebook выплатила русскому хакеру рекордный гонорар

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Старый Сегодня, 16:42
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
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Facebook выплатила русскому хакеру рекордный гонорар

Россиянин Андрей Леонов получил от Facebook рекордное вознаграждение в $40 тыс, сообщив техническим службам соцсети информацию о найденной им серьезной уязвимости. Об этом специалист по безопасности написал в личном блоге.

Россиянин обнаружил в программном обеспечении ошибку, которая с помощью специальной картинки позволяла запускать на серверах произвольный код. Для этого необходимо было воспользоваться уязвимостью в сервисе ImageMagick, предназначенном для быстрого масштабирования и конвертации изображений в новостной ленте Facebook.

О самой уязвимости стало известно в мае прошлого года, и большинство сайтов предприняли меры для защиты от нее. Леонов случайно наткнулся на ошибку в октябре прошлого года во время тестирования стороннего сервиса, изучил ее и представил всю необходимую информацию техническим службам соцсети.

Спустя два дня после того, как он сообщил о своей находке в Facebook, компания устранила уязвимость, а спустя еще десять дней перечислила Леонову $40 тыс.

Эта сумма является рекордной для программы поощрения тех, кто помогает искать и устранять баги и уязвимости в Facebook. В 2014 г. поощрение в размере $33 500 получил от компании бразильский программист Реджинальдо Сильва, нашедший способ удаленно считывать любые файлы (включая файл с паролями системного администратора) на веб-сервере, а также исполнять произвольный код.

С 2015 г. Андрей Леонов работает специалистом по безопасности в компании SEMrush. Он также является активным пользователем блог-платформы для хакеров Hackerone.

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/80199
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pilot10 вне форума  
Старый Сегодня, 17:02
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 365
Благодарностей: 45
КП: 0.058
Re: Facebook выплатила русскому хакеру рекордный гонорар
В хорошую сумму компания Facebook оценила уязвимость своей защиты. И Андрею Леонову повезло, наткнулся на ошибку, благодаря которой заработал 40 тыс. баксов.
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Лалла вне форума  
Старый Сегодня, 17:07
#3
Мастер
 
Имя: Влад
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Возраст: 40
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 2,126
Благодарностей: 1,812
КП: 0.573

награды Волшебный горшочек 
Re: Facebook выплатила русскому хакеру рекордный гонорар
Цитата:
Сообщение от Лалла Посмотреть сообщение
В хорошую сумму компания Facebook оценила уязвимость своей защиты. И Андрею Леонову повезло, наткнулся на ошибку, благодаря которой заработал 40 тыс. баксов.
40 тыс. копейки по-сравнению с тем ущербом, который может принести взлом Facebook.
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Метки
facebook, ошибки, хакер
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