Анна Чернобай Профессионал

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Дефицит бюджета при Трампе будет огромным

Питер Шифф, которого еще до 2008 года подвергали резкой критике за предсказания грядущего экономического краха, предупреждает о том, что Дональд Трамп может столкнутся с большими проблемами.



«Доктор Дум» («Доктор Судный день») – такое прозвище получил Шифф за «медвежьи прогнозы» в отношении состояния мировой экономики, несмотря на то, что в своих предсказаниях был абсолютно прав.



Аналитик предупреждал, что потребительские расходы не растут, стоимость акций завышена, а проблемы с кредитованием могут стать причиной разрушения банковской системы. Именно эти его прогнозы получили наибольшую критику со стороны СМИ и ряда экономистов.



Теперь же он говорит, что из-за большого госдолга и ситуации на рынке трежерис, США станет сложнее обслуживать долг, а также объясняет, что все это означит для доллара, золота и акций. Дефицит бюджета при Трампе будет огромным.



Мы не знаем, чем обернется президентство Трампа. Будет ли построена стена? Кто возьмет на себя расходы по ее строительству? Будет ли у нее хоть какое-то ограждение? Произойдет ли отмена и замена в одно и то же время? Будет ли Trump National Golf Course в Сочи? Об этом можно только догадываться.



Однако, в одном можно быть уверенными точно. Президентство Трампа будет протекать на фоне наибольшего роста дефицита федерального бюджета за всю историю США. Строительство корпораций Трампа неизменно связано с долгами. И, скорее всего, примерно такой же подход он изберет и в отношении своей страны. Годовой дефицит бюджета будет огромным. Такое развитие событий окажет большее влияние на инвестиционный ландшафт, чем большинство на Уолл-стрит могут себе представить.



За последние полвека ежегодные дефициты бюджета усиливались при Рональде Рейгане и Джордже Буше, затем при Клинтоне и в конце концов при Бараке Обаме, несмотря на то, что последний увеличил общий долг больше, чем все предыдущие президенты вместе взятые.



Отчасти это объясняется, что некоторые из них вступили в должность в разгар экономического спада, к которому привели не они. Однако, в основном, такая ситуация объясняется политической динамикой.



Демократы хотят поднять расходы и налоги. Республиканцы хотят сократить расходы и налоги. Но учитывая, что демократы преуспели в обоих своих миссиях, республиканцы преуспели только в одной.



Фактические сокращения расходов требуют принятия политически трудных решений, которые гораздо труднее, чем просто голосовать за неизменно популярное снижение налогов.



Как и предыдущие республиканцы, Трамп пообещал снизить налоги, как для корпораций, так и для индивидуальных налогоплательщиков, даже богатых. Но в отличие от предыдущих республиканцев, он ни одним словом не обмолвился о сокращении расходов. Напротив, он намерен увеличить расходы, и увеличить значительно. Трамп просто не умеет экономить. Жесткая экономия – это для неудачников.



В дополнение к расходу по строительству стены длинной в 2000 миль, Трамп планирует большие увеличения военных расходов, как для действующих военных, так и на ветеранов. Перезагрузка Obamacare еще не проведена, но можно быть уверенными, Trumpcare тоже окажется удовольствием не из дешевых.



Его большой проект, вероятно, потребует $1 трлн плюс план расходов на инфраструктуру. Самое главное, что он уходит от большинства республиканцев, не обещая никаких структурных изменений в области социального обеспечения и программ здравоохранения.



И в своих попытках разорить бюджет Трамп воспользуется тем преимуществом, что республиканцы контролируют обе палаты Конгресса. Большинство сенаторов–республиканцев сейчас пытаются запрыгнуть на борт «поезда Трампа» и, скорее всего, готовы согласиться со всеми его предложениями.



Тем, кто будет против, стоит готовиться к своего рода жесткому политическому отпору, что так редко происходит в этой стране. Если республиканцы не смогли придерживаться линии Обамы, как они собираются делать это с Трампом? Выступления против крупных дефицитов Обамы ничем хорошим не закончились. Выступление против Трампа подразумевают значительно больший риск.



Даже если ни один из планов налогообложения и расходов Трампа не увенчается успехом, США будут по-прежнему находиться на пороге отрезвляющей эры долговой экспансии. Период дефицита в триллион долларов начался в 2009 году, когда финансовый кризис утроил и без того огромный дефицит в $458 млрд в 2008 году до рекордных $1,4 трлн в 2009 году.



Но с 2009 года, за исключением небольшого увеличения с 2010 по 2011 годы, дефицит сильно упал. К 2015 году он снизился до $438 млрд, что несколько ниже уровня до начала кризиса. Эти события заставили многих приходить к выводу, что бюджетные проблемы уже не так остро стоят на повестке дня.



Но, в результате неспособности республиканцев и демократов достичь какой - либо договоренности о долгосрочной бюджетной реформе, шестилетнее снижение дефицита пришло к концу.



Дефицит 2016 года оказался на $100 млрд больше, чем в 2015 году. Это стало первым годом, начиная с 2009 года, когда дефицит увеличился по сравнению с предыдущим годом.



Управление Конгресса США по бюджету выпускает долгосрочные бюджетные предположения. Не считая относительно небольшого снижения 2017-2018 годов, Управление отмечает непрерывные расширения дефицита бюджета каждый год до конца следующего десятилетия. С 2024 года дефицит должен достичь $1 трлн. Это хорошие новости.



Плохая новость заключается в том, что при принятии этих прогнозов, Управление должно сделать ряд очень радужных предположений. Самым вопиющим из них является то, что экономика США избежит рецессии в следующее десятилетие.



За последнее столетие мы наблюдаем спад, в среднем каждые 60 месяцев, согласно данным Национального бюро экономических исследований и Бюро статистики труда. Согласно современным данным, экономика проходила расширение 92 месяца подряд. Это означает, что текущий рост уже на 50% превышает средний.



И это не может длиться следующие 18 лет. Это случится, скорее раньше, чем позже, что приведет к еще одному спаду, который расширит дефицит. И в этом плане история вполне ясна. Великая рецессия привела к росту дефицита почти в три раза.



Даже умеренный спад 2001 года превратил профицит в размере $236 млрд в дефицит в $157 млрд всего за два года. От следующего спада можно ожидать примерно того же. Но, помимо того, что Управление остается слепым ко всем спадам, оно также слепо по отношению к Трампу.



При вынесении своих прогнозов, Управление просто предполагало, что действующие законы о налогообложении и расходах останутся без изменений. Прогнозы не учитывают какого-либо снижения налогов или увеличения расходов.



Как упоминалось ранее, Трамп фактически пообещал провести их в первый год своего президентства. Если так и произойдет, США вернется к дефициту в триллион долларов гораздо раньше, чем полагает Управление.



На графиках ниже - цены на золото и доллар по сравнению с годовым дефицитом бюджета с 1990 года. Из данных видно, что через несколько месяцев задержки, цены на золото вступают в период долгосрочного расширения и сокращения дефицита, в то время как доллар смещается в совершенно противоположном направлении.







Конечно, кто на Уолл-стрит поднимет вопрос этих макротенденций. На самом деле, одна из самых больших проблем сегодня заключается в том, что экономика США будет иметь дело с постоянным укреплением доллара. Это предполагает, что ФРС будет повышать ставки, и экономика будет расширяться, благодаря стимулам Трампа, тем самым, укрепляя доллар. Этот тип мышления называется «деревья тянутся к небу», и он похож на предположения эпохи Клинтона, что государственный долг будет погашен бессрочным профицитом бюджета или чувством, характерным для более раннего периода в этом столетии, что цены на недвижимость никогда не упадут.



И для того, чтобы сделать подобные выводы, Уолл-стрит должен проигнорировать эти предположения очевидных последствий больших дефицитов, в частности, необходимости ФРС активизировать и купить все новые долги, которые сделает администрация Трампа. В последний раз правительство должно было найти покупателей долга размером более чем в триллион долларов, тогда оно опиралось на иностранные центробанки.



Восемь лет назад, подавляющее большинство долгов Казначейства было приобретено Китаем и Японией (и, в меньшей степени, Саудовской Аравией, Россией и другими развивающимися странами Азии и Латинской Америки).



Но так как всплеск долга сохранялся, основной удар пришелся на ФРС, которая в рамках своей программы количественного смягчения (QE), купила долг Казначейства более половины триллиона долларов с 2009 по 2014 годы.



Однако, сейчас надежд на иностранных покупателей мало. Китай и Япония стремятся избавиться от иностранной валюты и занимаются активной продажей казначейских облигаций США, чтобы удержать свои валюты от падения по отношению к доллару.



Дональд Трамп, скорее всего, намерен участвовать в агрессивных торговых войнах. А это, безусловно, удержит иностранные центробанки от покупки долговых обязательств.



Кроме того, аналитики теперь убеждены, что 35-летний бычий рынок облигаций, который начался в 1980 году, наконец, упал в июле 2016 года, когда европейские и японские доходности остались глубоко в минусе и доходности по 10-летним казначейским достигли 1,36%. С тех пор цены на облигации упали значительно по всем направлениям.



Если эта тенденция сохранится, это не позволит частным покупателям уйти в трежерис. Другими словами, ФРС может остаться единственным игроком, когда речь зайдет о финансировании будущего дефицита на новом медвежьем рынке облигаций.



Это означало бы, что программы QE, которые могли остаться в прошлом, могут вернуться с удвоенной силой, став программой эпохи Трампа. Как только это станет реальностью, можно ожидать долгий и устойчивый спад доллара по сравнению с его нынешним десятилетним прочным положением. Золото, акции, сырьевые товары и иностранные акции смогут, наконец, показать все то, чего от них ждут быки.



В конце концов, можно ожидать несколько лет падения доллара в условиях кризиса, особенно, учитывая, что мир уходит от него как от основной резервной валюты. В последний раз, когда доллар был на грани краха, его удалось сохранить в результате финансового кризиса 2008 года. В следующий раз повезет меньше!



Источник Питер Шифф, которого еще до 2008 года подвергали резкой критике за предсказания грядущего экономического краха, предупреждает о том, что Дональд Трамп может столкнутся с большими проблемами.«Доктор Дум» («Доктор Судный день») – такое прозвище получил Шифф за «медвежьи прогнозы» в отношении состояния мировой экономики, несмотря на то, что в своих предсказаниях был абсолютно прав.Аналитик предупреждал, что потребительские расходы не растут, стоимость акций завышена, а проблемы с кредитованием могут стать причиной разрушения банковской системы. Именно эти его прогнозы получили наибольшую критику со стороны СМИ и ряда экономистов.Теперь же он говорит, что из-за большого госдолга и ситуации на рынке трежерис, США станет сложнее обслуживать долг, а также объясняет, что все это означит для доллара, золота и акций. Дефицит бюджета при Трампе будет огромным.Мы не знаем, чем обернется президентство Трампа. Будет ли построена стена? Кто возьмет на себя расходы по ее строительству? Будет ли у нее хоть какое-то ограждение? Произойдет ли отмена и замена в одно и то же время? Будет ли Trump National Golf Course в Сочи? Об этом можно только догадываться.Однако, в одном можно быть уверенными точно. Президентство Трампа будет протекать на фоне наибольшего роста дефицита федерального бюджета за всю историю США. Строительство корпораций Трампа неизменно связано с долгами. И, скорее всего, примерно такой же подход он изберет и в отношении своей страны. Годовой дефицит бюджета будет огромным. Такое развитие событий окажет большее влияние на инвестиционный ландшафт, чем большинство на Уолл-стрит могут себе представить.За последние полвека ежегодные дефициты бюджета усиливались при Рональде Рейгане и Джордже Буше, затем при Клинтоне и в конце концов при Бараке Обаме, несмотря на то, что последний увеличил общий долг больше, чем все предыдущие президенты вместе взятые.Отчасти это объясняется, что некоторые из них вступили в должность в разгар экономического спада, к которому привели не они. Однако, в основном, такая ситуация объясняется политической динамикой.Демократы хотят поднять расходы и налоги. Республиканцы хотят сократить расходы и налоги. Но учитывая, что демократы преуспели в обоих своих миссиях, республиканцы преуспели только в одной.Фактические сокращения расходов требуют принятия политически трудных решений, которые гораздо труднее, чем просто голосовать за неизменно популярное снижение налогов.Как и предыдущие республиканцы, Трамп пообещал снизить налоги, как для корпораций, так и для индивидуальных налогоплательщиков, даже богатых. Но в отличие от предыдущих республиканцев, он ни одним словом не обмолвился о сокращении расходов. Напротив, он намерен увеличить расходы, и увеличить значительно. Трамп просто не умеет экономить. Жесткая экономия – это для неудачников.В дополнение к расходу по строительству стены длинной в 2000 миль, Трамп планирует большие увеличения военных расходов, как для действующих военных, так и на ветеранов. Перезагрузка Obamacare еще не проведена, но можно быть уверенными, Trumpcare тоже окажется удовольствием не из дешевых.Его большой проект, вероятно, потребует $1 трлн плюс план расходов на инфраструктуру. Самое главное, что он уходит от большинства республиканцев, не обещая никаких структурных изменений в области социального обеспечения и программ здравоохранения.И в своих попытках разорить бюджет Трамп воспользуется тем преимуществом, что республиканцы контролируют обе палаты Конгресса. Большинство сенаторов–республиканцев сейчас пытаются запрыгнуть на борт «поезда Трампа» и, скорее всего, готовы согласиться со всеми его предложениями.Тем, кто будет против, стоит готовиться к своего рода жесткому политическому отпору, что так редко происходит в этой стране. Если республиканцы не смогли придерживаться линии Обамы, как они собираются делать это с Трампом? Выступления против крупных дефицитов Обамы ничем хорошим не закончились. Выступление против Трампа подразумевают значительно больший риск.Даже если ни один из планов налогообложения и расходов Трампа не увенчается успехом, США будут по-прежнему находиться на пороге отрезвляющей эры долговой экспансии. Период дефицита в триллион долларов начался в 2009 году, когда финансовый кризис утроил и без того огромный дефицит в $458 млрд в 2008 году до рекордных $1,4 трлн в 2009 году.Но с 2009 года, за исключением небольшого увеличения с 2010 по 2011 годы, дефицит сильно упал. К 2015 году он снизился до $438 млрд, что несколько ниже уровня до начала кризиса. Эти события заставили многих приходить к выводу, что бюджетные проблемы уже не так остро стоят на повестке дня.Но, в результате неспособности республиканцев и демократов достичь какой - либо договоренности о долгосрочной бюджетной реформе, шестилетнее снижение дефицита пришло к концу.Дефицит 2016 года оказался на $100 млрд больше, чем в 2015 году. Это стало первым годом, начиная с 2009 года, когда дефицит увеличился по сравнению с предыдущим годом.Управление Конгресса США по бюджету выпускает долгосрочные бюджетные предположения. Не считая относительно небольшого снижения 2017-2018 годов, Управление отмечает непрерывные расширения дефицита бюджета каждый год до конца следующего десятилетия. С 2024 года дефицит должен достичь $1 трлн. Это хорошие новости.Плохая новость заключается в том, что при принятии этих прогнозов, Управление должно сделать ряд очень радужных предположений. Самым вопиющим из них является то, что экономика США избежит рецессии в следующее десятилетие.За последнее столетие мы наблюдаем спад, в среднем каждые 60 месяцев, согласно данным Национального бюро экономических исследований и Бюро статистики труда. Согласно современным данным, экономика проходила расширение 92 месяца подряд. Это означает, что текущий рост уже на 50% превышает средний.И это не может длиться следующие 18 лет. Это случится, скорее раньше, чем позже, что приведет к еще одному спаду, который расширит дефицит. И в этом плане история вполне ясна. Великая рецессия привела к росту дефицита почти в три раза.Даже умеренный спад 2001 года превратил профицит в размере $236 млрд в дефицит в $157 млрд всего за два года. От следующего спада можно ожидать примерно того же. Но, помимо того, что Управление остается слепым ко всем спадам, оно также слепо по отношению к Трампу.При вынесении своих прогнозов, Управление просто предполагало, что действующие законы о налогообложении и расходах останутся без изменений. Прогнозы не учитывают какого-либо снижения налогов или увеличения расходов.Как упоминалось ранее, Трамп фактически пообещал провести их в первый год своего президентства. Если так и произойдет, США вернется к дефициту в триллион долларов гораздо раньше, чем полагает Управление.На графиках ниже - цены на золото и доллар по сравнению с годовым дефицитом бюджета с 1990 года. Из данных видно, что через несколько месяцев задержки, цены на золото вступают в период долгосрочного расширения и сокращения дефицита, в то время как доллар смещается в совершенно противоположном направлении.Конечно, кто на Уолл-стрит поднимет вопрос этих макротенденций. На самом деле, одна из самых больших проблем сегодня заключается в том, что экономика США будет иметь дело с постоянным укреплением доллара. Это предполагает, что ФРС будет повышать ставки, и экономика будет расширяться, благодаря стимулам Трампа, тем самым, укрепляя доллар. Этот тип мышления называется «деревья тянутся к небу», и он похож на предположения эпохи Клинтона, что государственный долг будет погашен бессрочным профицитом бюджета или чувством, характерным для более раннего периода в этом столетии, что цены на недвижимость никогда не упадут.И для того, чтобы сделать подобные выводы, Уолл-стрит должен проигнорировать эти предположения очевидных последствий больших дефицитов, в частности, необходимости ФРС активизировать и купить все новые долги, которые сделает администрация Трампа. В последний раз правительство должно было найти покупателей долга размером более чем в триллион долларов, тогда оно опиралось на иностранные центробанки.Восемь лет назад, подавляющее большинство долгов Казначейства было приобретено Китаем и Японией (и, в меньшей степени, Саудовской Аравией, Россией и другими развивающимися странами Азии и Латинской Америки).Но так как всплеск долга сохранялся, основной удар пришелся на ФРС, которая в рамках своей программы количественного смягчения (QE), купила долг Казначейства более половины триллиона долларов с 2009 по 2014 годы.Однако, сейчас надежд на иностранных покупателей мало. Китай и Япония стремятся избавиться от иностранной валюты и занимаются активной продажей казначейских облигаций США, чтобы удержать свои валюты от падения по отношению к доллару.Дональд Трамп, скорее всего, намерен участвовать в агрессивных торговых войнах. А это, безусловно, удержит иностранные центробанки от покупки долговых обязательств.Кроме того, аналитики теперь убеждены, что 35-летний бычий рынок облигаций, который начался в 1980 году, наконец, упал в июле 2016 года, когда европейские и японские доходности остались глубоко в минусе и доходности по 10-летним казначейским достигли 1,36%. С тех пор цены на облигации упали значительно по всем направлениям.Если эта тенденция сохранится, это не позволит частным покупателям уйти в трежерис. Другими словами, ФРС может остаться единственным игроком, когда речь зайдет о финансировании будущего дефицита на новом медвежьем рынке облигаций.Это означало бы, что программы QE, которые могли остаться в прошлом, могут вернуться с удвоенной силой, став программой эпохи Трампа. Как только это станет реальностью, можно ожидать долгий и устойчивый спад доллара по сравнению с его нынешним десятилетним прочным положением. Золото, акции, сырьевые товары и иностранные акции смогут, наконец, показать все то, чего от них ждут быки.В конце концов, можно ожидать несколько лет падения доллара в условиях кризиса, особенно, учитывая, что мир уходит от него как от основной резервной валюты. В последний раз, когда доллар был на грани краха, его удалось сохранить в результате финансового кризиса 2008 года. В следующий раз повезет меньше!

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