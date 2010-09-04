Smart Antenna Technologies для антенн всех устройств привлекла £1 млн инвестиций

Британская компания Smart Antenna Technologies из Бирмингема для всех систем антенн электронных устройств привлекла £1 млн. инвестиций.
Инвесторами стали Mercia Technologies (инвестировали £250 тыс.), Senetas Corporation (£500 тыс.) и Alta Innovations с инвестиционным фондом от Бирмингемского университета.
Компания намерена использовать привлеченные средства для завершения разработки данного продукта, для дальнейшего расширения технических возможностей в бизнесе и для расширения своих основных технологий.
Сампсон Ху является основателем и генеральным директором компании Smart Antenna Technologies, которая разработала единое решение для всех систем антенн для смартфонов, ноутбуков и других электронных устройств. Преимущество заключается в том, что не нужно до шести антенн для достижения их полной функциональности, в том числе Wi-Fi, GPS, Bluetooth и мобильной сети такой, как 4G LTE. Все функции включены в одну системную антенну.
Запатентованная технология компании сократит общее число антенн, необходимых при стандартном использовании. Таким образом, улучшения достигнуты в сокращении до 50% в стоимости материалов для производителей. Также улучшена производительность, уменьшены размеры и увеличен срок службы батареи для устройств.
Система Smart Antenna для будущего Wireless. Также для использования в автомобилях. Это многофункциональная антенна. Smart Antenna Technologies в настоящее время имеет более 60 патентов и заявок на патенты, которые могут быть интегрированы в единую концепцию антенной системы. Компания проектирует и разрабатывает новое поколение умных многополосных, многофункциональных, многопортовых компактных систем для различных сегментов рынка.
Перевод специально для mmgp.ru