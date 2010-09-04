Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,693 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Smart Antenna Technologies для антенн всех устройств привлекла £1 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:13
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,545
Благодарностей: 2,119
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Smart Antenna Technologies для антенн всех устройств привлекла £1 млн инвестиций



Британская компания Smart Antenna Technologies из Бирмингема для всех систем антенн электронных устройств привлекла £1 млн. инвестиций.

Инвесторами стали Mercia Technologies (инвестировали £250 тыс.), Senetas Corporation (£500 тыс.) и Alta Innovations с инвестиционным фондом от Бирмингемского университета.

Компания намерена использовать привлеченные средства для завершения разработки данного продукта, для дальнейшего расширения технических возможностей в бизнесе и для расширения своих основных технологий.




Сампсон Ху является основателем и генеральным директором компании Smart Antenna Technologies, которая разработала единое решение для всех систем антенн для смартфонов, ноутбуков и других электронных устройств. Преимущество заключается в том, что не нужно до шести антенн для достижения их полной функциональности, в том числе Wi-Fi, GPS, Bluetooth и мобильной сети такой, как 4G LTE. Все функции включены в одну системную антенну.

Запатентованная технология компании сократит общее число антенн, необходимых при стандартном использовании. Таким образом, улучшения достигнуты в сокращении до 50% в стоимости материалов для производителей. Также улучшена производительность, уменьшены размеры и увеличен срок службы батареи для устройств.




Система Smart Antenna для будущего Wireless. Также для использования в автомобилях. Это многофункциональная антенна. Smart Antenna Technologies в настоящее время имеет более 60 патентов и заявок на патенты, которые могут быть интегрированы в единую концепцию антенной системы. Компания проектирует и разрабатывает новое поколение умных многополосных, многофункциональных, многопортовых компактных систем для различных сегментов рынка.




Перевод специально для mmgp.ru


__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser вне форума  
Старый Сегодня, 16:44
#2
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,769
Благодарностей: 1,620
КП: 0.047

награды Волшебный горшочек 
Re: Smart Antenna Technologies для антенн всех устройств привлекла £1 млн инвестиций
Ну, понятно, китаец на фото, чудо-антенна...
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ХАЙП ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ!
NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
Лучшие инвест идеи на 2017 год Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)
assss на форуме  
Старый Сегодня, 16:51
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,545
Благодарностей: 2,119
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Smart Antenna Technologies для антенн всех устройств привлекла £1 млн инвестиций
Цитата:
Сообщение от assss Посмотреть сообщение
Ну, понятно, китаец на фото, чудо-антенна...
Компания имеет 60 патентов и в компании работают другие люди. Это уже о многом говорит. Чудо в устройстве антенны, ее технологии, которой до сегодняшнего времени никто не разработал.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Henge Docks для док-станций всех устройств Apple привлекла $1.6 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.01.2017 00:24
CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 8 21.11.2016 13:36
Стартап SmartFrog привлек €20 млн инвестиций для внедрения IoT-устройств CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 6 12.11.2016 12:33
Smart Technologies - smart-technologies.info Alexey1978 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 301 26.01.2015 19:17
SmartMediaTechnologies.com - Smart Media Technologies Alpman Список проблемных/неактивных/закрытых программ 20 07.01.2013 21:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bakster
BrainManagement - brainmanagement.biz
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kingcasha
Нефтяные компании России готовятся к цене нефти в 25 долларов
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TenDemon
Депутаты европарламента обвиняют IKEA в уходе от уплаты налогов
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар biznesssuper
mayermoney.com - Майер-Кредит 100% РЕФБЕК + СУПЕР БОНУСЫ до 3-х ур. в глубину!
От biznesssuper в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар all-hyips
Fixed Hourly - fixedhourly.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Magnitmoney
ПАММ-счёт MoneyFAX 1029881 (InstaForex)
От Magnitmoney в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube