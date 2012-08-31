Инвесторы из Китая уходят в золото

Китайские инвесторы уходят в золото в условиях ослабления юаня и падения bitcoin на фоне борьбы с "виртуальным" оттоком капитала из Китая, сообщает Bloomberg.
На прошлой неделе Китай привлек $52 млн, это самый большой приток средств в биржевые фонды, инвестирующие в сырьевые товары, среди всех стран, отслеживаемых агентством Bloomberg. Huaan Yifu Gold ETF, крупнейший ETF в Китае, на прошлой неделе привлек почти $72 млн - более чем достаточно, чтобы компенсировать отток из других фондов. Между тем, по всему миру за неделю было выведено около $230 млн из биржевых фондов, инвестирующих в сырьевые товары.
Средства переходят в золото, поскольку инвесторы ищут альтернативу, после того как юань испытал максимальное годовое падение к доллару за более чем два десятилетия. Ослабление валюты повышает спрос на защитные активы, в то время как опасения по поводу выхода Великобритании из ЕС, неопределенность в отношении политики избранного президента США Дональда Трампа, а также возможность торговой войны США с Китаем уже способствуют росту цен на золото.
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"Отток капитала из Китая, безусловно, повысил риск для финансовой системы, -
отмечает Чад Морганлендер, портфельный менеджер из Washington Crossing Advisors, под управлением которой находится $1,5 млрд.
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- Неудивительно, что китайские ETF, инвестирующие в золото, резко идут вверх в условиях повышенных опасений по поводу резервов, валюты и торговых отношений".
Китай пытается поддержать юань и ужесточает условия на денежном рынке, что увеличивает вероятность кредитного кризиса, считает Кевин Смит, генеральный директор и основатель Crescat Capital.
Как сообщали "Вести.Экономика", для защиты юаня китайское правительство традиционно ужесточает контроль над движением капитала. В последние два месяца власти начали проверку всех переводов компаний за рубеж на сумму $5 млн и больше. Переводы физических лиц также вскоре будут внимательно проанализированы. Контроль должен замедлить эрозию валютных резервов Китая, которые сократились до $3 трлн с $4 трлн в 2014 г.
Это не единственный фактор, провоцирующий отток капитала и уход инвесторов в золото. Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП Китая на этот год на 0,3 п. п. до 6,5%, однако предупредил, что сохраняющаяся зависимость Китая от стимулирующих мер и медленный прогресс в решении проблемы корпоративного долга увеличивают риск "более резкого замедления".