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Индустрия каннабиса в штате Вашингтон рискует столкнуться с запретом на криптовалюты

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Индустрия каннабиса в штате Вашингтон рискует столкнуться с запретом на криптовалюты
В Сенат штата Вашингтон внесен законопроект, предполагающий запрет компаниям, работающим в индустрии каннабиса, использовать биткоин в качестве платежного средства. Об этом сообщает издание CoinDesk.

Авторами законопроекта SB 5264 выступили сенаторы Стив Конвей и Энн Риверс – по их мнению, назрела необходимость внести изменения в законы штата, регулирующие продажу и дистрибуцию содержащих марихуану продуктов.


В частности, предлагается запретить компаниям принимать от клиентов биткоина, а также использовать криптовалюту для собственных закупок. В документ также включено определение «виртуальной валюты», в котором она называется «цифровым выражением ценности, используемой как средство расчета, единица расчета или средство хранения ценностей».

Цитата:
«Производители марихуаны, предприятия по переработке и розничные точки продажи не могут расплачиваться или принимать в качестве оплаты виртуальную валюту», —
говорится в законопроекте.

Программное обеспечение и лежащие в основе криптовалют протоколы в документе не упоминаются.

В случае, если предложенный законопроект будет одобрен и приобретет законную силу, это станет сильным ударом по представителям местной индустрии каннабиса, которые тоько недавно смогли наладить относительно устойчивый бизнес. В ноябре 2012 года Вашингтон стал одним из первых американских штатов, полностью легализовавшим марихуану для людей старше 21 года. Розничные продажи стартовали здесь в 2014 году.

Однако, как считает сенатор Энн Риверс, такие меры повысят прозрачность в индустрии и выведут ее из тени.

Цитата:
«Одной из целей Закона о защите пациентов, употребляющих марихуану, была ликвидация в нашем штате черного и серого рынков каннабиса. Законопроект SB 5264 обращается к другой части регулятивного вызова. После всей проделанной работы использование нерегулируемой валюты для покупки каннабиса станет серьезным препятствием на пути к достижению той прозрачности, к которой мы стремимся», —
сказала Энн Риверс.

Впрочем, борьба за принятие законопроекта, скорее всего, предстоит более чем упорная. В качестве весомого козыря, который могут выложить на стол представители индустрии, наверняка станет и то, что банки зачастую отказывают им в полноценном обслуживании, либо полностью блокируют счета и операции. Именно поэтому криптовалюта стала одним из наиболее популярных методов расчета, и запрет на ее использование может поставить под угрозу существование самой индустрии каннабиса.

Напомним, в прошлом году к созданию единой торговой площадки, которая будет иметь собственный процессинг на основе блокчейна биткоина, приступил калифорнийский стартап Trees.

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