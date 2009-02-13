Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Лучший проект для новичков Chattie

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:59
#1
 
Возраст: 31
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Лучший проект для новичков Chattie

Описание:

Chattie — это инвестиционный проект, суть которого заключается непосредственно в заработке. Сюда можно вложить средства и получать с них довольно неплохую прибыль. Как бонус, можно пообщаться в чате с такими же как и вы инвесторами. Основной акцент Chattie был сделан на простоту, скорость и доступность использования. Chattie — это легкий и быстрый современный веб-сайт, включающий в себя полноценную мобильную версию.

Инвестиционные планы:

Каждый вклад будет приносить вам 15% каждые два дня в течение 20 дней.
После этого вклад будет закрыт с прибылью в 150%

Мин/макс депозит: 5$ или 0.01 BTC/∞

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: ИНСТАНТ

Реф.система: 7-2-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Dedicated server, Unique Script


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Новости и призы. Второй выпуск рассылки Chattie

Здравствуйте, serega123!

Сразу перейдем к новостям — ведь просто натерпится рассказать вам о новых призах Чатти. Но обо всем по порядку.

1. В магазин Чатти поступили новые товары.

VIP-аватар, Exclusive-аватар, Мегафон — ассортимент расширяется! Мы понимаем, что не всем эти товары могут быть интересны. Но это, во-первых, не все нововведения, во-вторых, не все товары. Оставайтесь с нами — в магазине будет еще много всего вкусного!

2. Мы добавили эксклюзивные Чатти стикеры в чат на сайт и в телеграм.

Загляните к нам на огонек. Стикеры — это прекрасный способ выразить свои эмоции, а так же порадовать собеседника. Так же как и с магазином, ассортимент стикеров будет постоянно пополняться

3. Золотые письма.

А вот и самая главная новость. Многие из вас наверняка знают про золотые сообщения в чате Чатти. Если не знаете, то об этом можно прочитать на нашем сайте. Если кратко, то золотые сообщения дают случайный бонус счастливчику, получившему их.

Теперь то же самое распространяется и на письма от нас. Каждое письмо имеет шанс стать золотым (у золотого письма золотая рамка, а также в заголовке присутствует слово [ЗОЛОТО]). Если это письмо золотое, то вам всего лишь нужно на него осмысленно ответить (не используя автоответчик), и вы сразу же получите БОНУС в виде минимального вклада (5$ или 0.01 BTC) на любую платежную систему случайно

Сегодня Чатти 46 дней. Нас более 5400. Что еще нужно для счастья, когда есть заработок и приятное общение? Разумеется, бонусы и конкурсы. О первом мы поговорили. А теперь о втором. Сегодня в 18:00 по Гринвичу (21:00 по Москве) в чате Чатти будут проходить конкурсы с интересными денежными и не только призами

На этой прекрасной ноте письмо заканчивается. Спасибо, что вы с нами! С уважением, команда Чатти
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

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seregasss на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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