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Стартап 40South Energy привлек €2,25 млн для производства энергии из океанских волн

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Стартап 40South Energy привлек €2,25 млн для производства энергии из океанских волн


Итальянский стартап 40South Energy из города Пиза, который занимается разработкой технологий для эффективного использования возобновляемых источников энергии, привлек €2,25 млн. инвестиций.

В текущем инвестиционном раунде участвовали венчурные фонды Invitalia Ventures и Enel Green Power.

Компания 40South Energy планирует использовать полученные средства для дальнейшего усовершенствования своей уникальной технологии и начала коммерциализации собственных энергетических установок в 2017 году.


Основанный в 2007 году Мишелем Грасси, итальянский стартап 40South Energy производит энергию из океанских волн, используя свою уникальную запатентованную и легко масштабируемую технологию, которая позволяет получать на выходе высокую среднюю мощность, имеет низкое воздействие на окружающую природу и визуально совсем незаметна на фоне окружающей среды.

Компания 40South Energy разработала специальные двухволновые энергетические преобразователи, связанные с общим силовым агрегатом, который может эффективно преобразовывать энергию океанских волн.

Данной технологией можно легко управлять без необходимости использования каких-либо специализированных кораблей. Кроме того, такие энергетические установки могут быть размещены в изолированных местах на берегу моря и рядом с некоторыми островами.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/01/40sou...ing-round.html

https://text.ru/antiplagiat/5881f8e9a7f5b
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