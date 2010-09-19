Стартап 40South Energy привлек €2,25 млн для производства энергии из океанских волн

Итальянский стартап 40South Energy из города Пиза, который занимается разработкой технологий для эффективного использования возобновляемых источников энергии, привлек €2,25 млн. инвестиций.
В текущем инвестиционном раунде участвовали венчурные фонды Invitalia Ventures и Enel Green Power.
Компания 40South Energy планирует использовать полученные средства для дальнейшего усовершенствования своей уникальной технологии и начала коммерциализации собственных энергетических установок в 2017 году.
Основанный в 2007 году Мишелем Грасси, итальянский стартап 40South Energy производит энергию из океанских волн, используя свою уникальную запатентованную и легко масштабируемую технологию, которая позволяет получать на выходе высокую среднюю мощность, имеет низкое воздействие на окружающую природу и визуально совсем незаметна на фоне окружающей среды.
Компания 40South Energy разработала специальные двухволновые энергетические преобразователи, связанные с общим силовым агрегатом, который может эффективно преобразовывать энергию океанских волн.
Данной технологией можно легко управлять без необходимости использования каких-либо специализированных кораблей. Кроме того, такие энергетические установки могут быть размещены в изолированных местах на берегу моря и рядом с некоторыми островами.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/01/40sou...ing-round.html
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