Защита от рубля: какие купить еврооблигации

Насколько еврооблигации доходнее валютных депозитов, как купить бумаги и какие лучше выбрать?
Сегодня еврооблигации качественных российских эмитентов могут принести инвестору доход в среднем в три раза больше, чем валютный депозит. Крупнейшие банки предлагают ставки уже менее 1%, тогда как доходность еврооблигаций компаний первого эшелона составляет от 3% до 6% годовых в долларах и до 3% годовых в евро, говорит партнер и заместитель генерального директора по работе с частными клиентами «Атон» Григорий Седов.
«Депозит на три года в долларах обеспечивает 1,25% годовых против 3,5% доходности по еврооблигации того же банка (на примере вклада «Максимальный доход» от ВТБ Банк Москвы на срок от двух лет и еврооблигации VTB с погашением в 2020 году с ежегодным купоном 6,55% в долларах)», - продолжает Седов. Инвестор берет на себя сопоставимые риски, но получает повышенную доходность, добавляет эксперт. Однако стоит помнить, что инвестиции в бумаги не защищены государством — в отличие от депозитов (АСВ вернет вкладчикам депозит в размере до 1,4 млн рублей, если ЦБ отзовет у банка лицензию).
По данным Московской биржи, в 2016 году объем торгов еврооблигациями вырос в 14 раз, до $293,6 млн.
Частные инвесторы не доверяют национальной валюте, опасаются резкого ослабления рубля, как в 2014 году, поэтому предпочитают хранить сбережения в долларах и евро, добавляет кредитный аналитик по региону ЕМЕА в Commerzbank Дмитрий Тихонов. «Мы наблюдаем повышенный интерес к размещению валюты в еврооблигации как российских, так и международных эмитентов», - говорит генеральный директор АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрей Зайцев. Кроме того, укрепление рубля на 16% по отношению к доллару в 2016 году образовало «пул клиентов, которые не готовы продавать доллары на текущем уровне, но ищут консервативные инструменты для инвестирования». «Еврооблигации являются лучшим выбором», — уверяет он.
Как купить?
В октябре 2014 года на Московской бирже начались торги еврооблигациями российских компаний. На сегодняшний день частные инвесторы могут купить бумаги 45 эмитентов, среди которых крупнейшие российские банки и компании-экспортеры, такие как «Роснефть», «Газпром», «Евраз» и др.
Для покупки бумаг на Московской бирже частному инвестору необходимо учитывать размер минимального лота – при номинальной стоимости одной еврооблигации $1000 стандартный размер лота равен 100-200 бумаг. Таким образом, минимальный «порог входа» на рынок еврооблигаций для частного инвестора определяется в размере $100 000, или около 6 млн в рублевом эквиваленте. Тем не менее многие брокеры предоставляют возможность покупки части лота. Кроме того, на бирже есть лоты меньших размеров. Например, бумаги таких эмитентов, как Внешэкономбанк (погашение 21.11.2023), Промсвязьбанк (погашение 06.11.2019), Московский кредитный банк (погашение 13.11.2018), «Полюс Золото» (погашение 29.04.2020) и другие доступны для приобретения в количестве от одной штуки.
«Полная сумма покупки зависит от номинала еврооблигации, ее цены и накопленного купонного дохода. В большинстве случаев это $1000, хотя есть и нестандартные бумаги типа РФ-2030 – достаточно $650 для покупки одной штуки, или РФ-2028 – потребуется около $1750», — добавляют трейдер Алексей Бойко и начальник отдела продаж Павел Гольцблат из ИК «Ай Ти Инвест».
Для покупки бумаг на Московской бирже инвестору не обязательно иметь статус квалифицированного участника рынка. Другими словами, приобрести еврооблигации на российской торговой площадке может любой желающий, ограничений по количеству приобретаемых бумаг нет. Доступ для частных инвесторов на биржу предоставляют брокеры. Чтобы открыть брокерский счет, нужны удостоверение личности и подписанный договор. Также в некоторых случаях нужно подписать «уведомление о рисках», так как формально любые еврооблигации считаются иностранными бумагами. Размер комиссии посредника обычно составляет 0,1% от суммы сделки. Список всех брокеров можно найти на сайте биржи, там же можно посмотреть рейтинг по оборотам их клиентов.
«Клиент должен заключить договор на брокерское обслуживание с компанией-участником торгов, перевести денежные средства на счет брокера и после этого может торговать. Поручения инвестор может давать брокеру по телефону, лично или через программу электронного трейдинга», — говорит начальник управления учета иностранных ценных бумаг «Велес Капитал» Андрей Николаев.
Вместо обычного брокерского счета можно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это специальный вид брокерского счета, владелец которого имеет возможность получать не только доход от инвестиций в биржевые инструменты, но и гарантированные налоговые льготы от государства в размере 13% при соблюдении ряда условий: на такой счет в год можно перевести не более 400 000 рублей, купить можно бумаги, торгуемые на российском рынке, а забрать средства со счета можно только через 3 года. У обычного брокерского счета нет таких ограничений, но нет и налоговых льгот: инвестору придется заплатить 13% с разницы между ценой покупки и продажи, а если речь идет о корпоративных облигациях, то еще 13% с дохода по купону.
Согласно Налоговому кодексу финансовый результат считается от суммы в рублях в момент продажи минус сумма в рублях на момент покупки. И в зависимости от этого взимается подоходный налог. «Здесь ситуация может быть на стороне инвестора, если, допустим, облигация была в долларах, а национальная валюта за время держания этой ценной бумаги на счету инвестора ослабла», — говорит Седов. Клиент, инвестирующий изначально в долларах при продаже/погашении бумаги, по факту фиксирует плюс. «Но может быть и обратный эффект (при укреплении национальной валюты и снижении курса доллара), поэтому необходимо учитывать этот момент валютной переоценки при покупке еврооблигаций», - отмечает Седов. Принципы формирования прибыли и расчет налогообложения в зависимости от изменения курса доллара по отношению к рублю можно также посмотреть на сайте Московской биржи в разделе «Особенности налогообложения для физических лиц».
Сегодня частные инвесторы также могут купить еврооблигации практически любой иностранной компании вне Московской биржи. Тем не менее если вы хотите купить бумаги Apple или Twitter (равно как и российских компаний, чьи облигации обращаются на международных торговых площадках), то необходимо получить статус квалифицированного инвестора. Процедура квалификации инвестора несложная – чаще всего представляет собой подтверждение наличия на счете в любом российском банке средств на сумму 6 млн рублей или эквивалента в другой валюте. «Основные параметры, необходимые для совершения внебиржевых сделок: наличие действующего брокерского счета с доступом к международным площадкам, статус квалифицированного инвестора и необходимое количество денежных средств на счете», — пояснила ведущий аналитик «КИТ Финанс Брокер» Анна Устинова.
Что купить?
Управляющие и аналитики поделились идеями о том, в какие бумаги лучше всего вкладываться в текущей рыночной ситуации.
Олег Воротницкий, заместитель руководителя департамента инвестиционно-банковского обслуживания банка УРАЛСИБ:
На фоне роста волатильности на развивающихся рынках из-за перспектив повышения базовой ставки в США и сокращения положительно кэрри-трейда валют развивающихся экономик, мы рекомендуем инвесторам покупать облигации среднесрочной дюрации. Например, в нефтегазовом сегменте мы отдаем предпочтение выпускам «Лукойла» – у эмитента самая низкая долговая нагрузка в секторе, доходность еврооблигаций составляет порядка 4,1-4,3% годовых. Среди банковских бумаг мы предпочитаем выпуски Альфа-Банка и ВЭБа. Мы также рекомендуем покупать еврооблигации «Вымпелкома», GlobalPorts, «Норникеля» и НЛМК.
Андрей Николаев, начальник управления учета иностранных ценных бумаг «Велес Капитал»:
Наиболее выгодным вложениям является покупка банковских облигаций, предлагающих премию до 100 базисных пунктов к эмитентам из реального сектора аналогичных кредитных рейтингов. Рынок до сих пор недооценивает долларовые выпуски Внешэкономбанка, поскольку они расположены над кривой ВТБ и Сбербанка, что выглядит несправедливо, учитывая активную поддержку государственных ведомств.
Анна Устинова, ведущий аналитик «КИТ Финанс Брокер»:
Рекомендуем к покупке бумагу ЕВРАЗ 2018. Короткий срок и купон 6,75% делают бонд привлекательным в горизонте 6-12 месяцев. Минимальный лот — $200 000. Дата погашения – 27.04.2018. Из надежных эмитентов также интересны бонды Сбербанка 2022 (минимальный лот – $200 000). Это достойная альтернатива валютному банковскому вкладу. Купон – 5,13%, доходность на дату погашения – 4,63%. Кроме того, отметим и НЛМК 2023: купон – 4,50%, доходность – 4,45%. Надежный эмитент с сильными финансовыми показателями. Из бондов с минимальными лотами в размере $100 000 отметим «Лукойл» с датой погашения 05.11.2019, а также «Роснефть» (погашение 02.02.2020).
Сергей Скоробогатов, главный инвестиционный консультант ФГ БКС:
Из самых надежных российских эмитентов я бы отметил «Газпром». У компании высокий рейтинг, большой купон, маленький лот ($100 000). Доходность к погашению составляет 2,9%. Еврооблигации Московского кредитного банка предлагают более высокую доходность, на уровне 5,7% к погашению. Компания O1 Properties, крупнейший собственник офисной недвижимости Москвы, осенью 2016 года разместила еврооблигации с купоном 8,25% и погашением в 2021 году. Доходность на текущий момент составляет 8,5%.
Александр Миленный, начальник отдела инвестиционного консультирования АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»:
Если говорить о более рисковых вложениях, нам нравятся выпуски: Банка Санкт-Петербург2018 (5% годовых), МКБ2018 (6,5% годовых), Бинбанк2019 (6,7% годовых). Учитывая, что доходности российских корпоративных еврооблигаций за год снизились, мы находим интерес в зарубежных еврооблигациях: бумаги Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland, с погашением в 2018 году и доходность 3% и 3,5% годовых соответственно. А также T-Mobile 2019 с доходностью 5,5% или Levi Strauss с погашением в 2022 году и доходностью 5,8% годовых. А если рассматривать еврооблигации как вложение на десятки лет вперед, то и в таких корпорациях, как Apple, Citigroup, Ford, Philips, можно найти доходности более 4% годовых.
Алексей Бойко, трейдер ИК «Ай Ти Инвест», и Павел Гольцблат, начальник отдела продаж ИК «Ай Ти Инвест»:
Наиболее интересные бумаги из представленных на Московской бирже – бумаги ВЭБа с погашением в 2020, 2023 и 2025 годах и доходностью 3,8%, 4,96%, 6% соответственно. Чем дальше срок погашения, тем выше доходность к погашению еврооблигации, но выше и ее волатильность – больше вероятность потерять на разнице цен при продаже бумаги до даты погашения. Для консервативных инвесторов мы бы рекомендовали самый короткий выпуск – VEB-2020. Также мы рекомендуем к приобретению Газпром19, ВЭБ20, ВЭБ25, Россия28, Газпром34, Газпромнефть22, Номос18, Евраз22, ТМК20.
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