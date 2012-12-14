Temo58 Любитель

Имя: Дмитрий Пол: Мужской Адрес: Казань Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 14.12.2012 Сообщений: 165 Благодарностей: 11 КП: 0.047

Валютный долг: чем евробонды лучше депозита



Еврооблигации могут выступить альтернативой валютным депозитам, если аккуратно следить за налоговой базой. Какие инструменты привлекательны сегодня?

Стремительное укрепление рубля за последние несколько недель озадачило не только обывателей, привыкших к традиционному новогоднему укреплению валюты, но и некоторых профессиональных трейдеров, рассчитывающих на рождественское ралли. Неопределенность относительно перспектив валютного курса вновь становится одной из главных тем года для инвесторов. Многие из них не могут устоять перед соблазном купить доллары на отметках ниже 60 рублей за доллар.



Я не буду прогнозировать движение курса на следующие несколько недель/месяцев, чем, наверное, разочарую спекулянтов с маржинальными форекс-счетами, но я постараюсь проанализировать возможные варианты размещения в доступные финансовые инструменты, если вы все же решили избавиться от рублей.



Наиболее популярным в нашей стране способом приумножения сбережений до сих пор остается депозит в банке. Официальная статистика демонстрирует перманентный рост средств физических лиц на депозитных счетах в российских банков уже который год подряд. Согласно последним данным за ноябрь 2016 года, наши граждане держат на сберегательных счетах эквивалент более 23,3 млрд рублей, из которых 75% составляют рублевые вклады. По оставшимся 25%, размещенным в валюте, ставки сейчас не дотягивают и до 3% годовых в долларах и евро (чему, тем не менее, позавидуют многие граждане США и Европы).



Консервативные инвесторы, размещающие в российских банках суммы в пределах лимита ответственности АСВ, тем самым даже немного обыгрывают «суверенную» валютную доходность долговых инструментов РФ на коротком горизонте (Russia 2017 YTM 1,87%), не беря на себя дополнительных рисков (кроме двухнедельного валютного в случае отзыва лицензии банка до момента выплаты страховой суммы) и не попадая под действие налогового законодательства о необходимости уплаты НДФЛ.



Более продвинутые в финансовом плане инвесторы, а также финансовые институты и корпорации, обладающие запасами валютной ликвидности, в последние несколько месяцев активно интересуются более доходными возможностями размещения средств на финансовых рынках. Горизонты инвестирования постепенно увеличиваются до предкризисных уровней, и активы с дюрацией от 3 до 5 лет вновь начинают пользоваться спросом. В связи с отсутствием перспектив стремительного экономического роста в нашей стране в ближайшее время компании и банки не так активно инвестируют средства в расширение/кредитование бизнеса и предпочитают некоторое время «посидеть» на деньгах в ликвидных инструментах.



После некоторых громких дефолтов на рынке второго эшелона за последние несколько лет долговые бумаги эмитентов с повышенным кредитным риском перестали попадать на радары крупных игроков. Основные объемы пошли в бумаги крупнейших банков и компаний с рейтингом не ниже квазисуверенного, что привело к некоторому падению доходностей даже на фоне недавнего повышения ключевой ставки в США. В настоящее время мы наблюдаем некоторую борьбу между двумя трендами: ростом доходностей долларовых активов (в связи с ожиданиями рынка по действиям ФРС) и повышением риск-аппетита к России (в связи со геополитическим позитивом и стабилизацией цен на энергоносители и сырьевые ресурсы). Какой тренд в итоге перевесит, я не берусь судить. Негативные сюрпризы возможны с обеих сторон. Но на текущий момент некоторые идеи выглядят довольно привлекательными.



Если мы посмотрим на расположение долларовых долговых инструментов российских эмитентов на кривой доходности, то заметим, что доходность (YTM) по некоторым суверенным и квазисуверенным долгам выше, чем по долгам частных российских эмитентов такой же дюрации. Совсем недавно одной из самых популярных сделок была покупка бумаг «Газпрома» с погашением в 2022 году (YTM 4,95%) против «Лукойла» (погашение в 2022 году, YTM 4,4%). За несколько недель рынок отыграл «неэффективность», сузив спред до 0,05%. Сейчас между этими эмитентами разница в доходностях при схожей дюрации (3-4 года) сохраняется при покупки «Газпрома» с погашением в 2021 году (YTM 3,8%) против «Лукойла» с погашением в 2020 году (YTM 3,5%).



На рынке суверенного валютного долга до сих пор интересным выглядит расположение на кривой доходности бумаги Russia 2028 (YTM 4,55%) против Russia 2026 (YTM 4,25%). Привлекательными также выглядят доходности долларовых бумаг «Газпромнефти» с погашением в 2023 году (YTM 4,75%).



Для инвесторов, способных привлекать относительно дешевое западное валютное фондирование под бумаги российских эмитентов, рынок предоставляет немало возможностей увеличить доходность на фоне роста коэффициентов LTV (кредит/залог) в связи с падением политической напряженности и намеками на возможное снятие экономических санкций в обозримом будущем. По моему личному ощущению, банкиров и инвесторов в настоящее время гораздо больше волнует вопрос о возможном введении автоматического обмена налоговой информации в следующем году, чем рост доходностей российских эмитентов.



Специально для форума mmgp.ru Еврооблигации могут выступить альтернативой валютным депозитам, если аккуратно следить за налоговой базой. Какие инструменты привлекательны сегодня?Стремительное укрепление рубля за последние несколько недель озадачило не только обывателей, привыкших к традиционному новогоднему укреплению валюты, но и некоторых профессиональных трейдеров, рассчитывающих на рождественское ралли. Неопределенность относительно перспектив валютного курса вновь становится одной из главных тем года для инвесторов. Многие из них не могут устоять перед соблазном купить доллары на отметках ниже 60 рублей за доллар.Я не буду прогнозировать движение курса на следующие несколько недель/месяцев, чем, наверное, разочарую спекулянтов с маржинальными форекс-счетами, но я постараюсь проанализировать возможные варианты размещения в доступные финансовые инструменты, если вы все же решили избавиться от рублей.Наиболее популярным в нашей стране способом приумножения сбережений до сих пор остается депозит в банке. Официальная статистика демонстрирует перманентный рост средств физических лиц на депозитных счетах в российских банков уже который год подряд. Согласно последним данным за ноябрь 2016 года, наши граждане держат на сберегательных счетах эквивалент более 23,3 млрд рублей, из которых 75% составляют рублевые вклады. По оставшимся 25%, размещенным в валюте, ставки сейчас не дотягивают и до 3% годовых в долларах и евро (чему, тем не менее, позавидуют многие граждане США и Европы).Консервативные инвесторы, размещающие в российских банках суммы в пределах лимита ответственности АСВ, тем самым даже немного обыгрывают «суверенную» валютную доходность долговых инструментов РФ на коротком горизонте (Russia 2017 YTM 1,87%), не беря на себя дополнительных рисков (кроме двухнедельного валютного в случае отзыва лицензии банка до момента выплаты страховой суммы) и не попадая под действие налогового законодательства о необходимости уплаты НДФЛ.Более продвинутые в финансовом плане инвесторы, а также финансовые институты и корпорации, обладающие запасами валютной ликвидности, в последние несколько месяцев активно интересуются более доходными возможностями размещения средств на финансовых рынках. Горизонты инвестирования постепенно увеличиваются до предкризисных уровней, и активы с дюрацией от 3 до 5 лет вновь начинают пользоваться спросом. В связи с отсутствием перспектив стремительного экономического роста в нашей стране в ближайшее время компании и банки не так активно инвестируют средства в расширение/кредитование бизнеса и предпочитают некоторое время «посидеть» на деньгах в ликвидных инструментах.После некоторых громких дефолтов на рынке второго эшелона за последние несколько лет долговые бумаги эмитентов с повышенным кредитным риском перестали попадать на радары крупных игроков. Основные объемы пошли в бумаги крупнейших банков и компаний с рейтингом не ниже квазисуверенного, что привело к некоторому падению доходностей даже на фоне недавнего повышения ключевой ставки в США. В настоящее время мы наблюдаем некоторую борьбу между двумя трендами: ростом доходностей долларовых активов (в связи с ожиданиями рынка по действиям ФРС) и повышением риск-аппетита к России (в связи со геополитическим позитивом и стабилизацией цен на энергоносители и сырьевые ресурсы). Какой тренд в итоге перевесит, я не берусь судить. Негативные сюрпризы возможны с обеих сторон. Но на текущий момент некоторые идеи выглядят довольно привлекательными.Если мы посмотрим на расположение долларовых долговых инструментов российских эмитентов на кривой доходности, то заметим, что доходность (YTM) по некоторым суверенным и квазисуверенным долгам выше, чем по долгам частных российских эмитентов такой же дюрации. Совсем недавно одной из самых популярных сделок была покупка бумаг «Газпрома» с погашением в 2022 году (YTM 4,95%) против «Лукойла» (погашение в 2022 году, YTM 4,4%). За несколько недель рынок отыграл «неэффективность», сузив спред до 0,05%. Сейчас между этими эмитентами разница в доходностях при схожей дюрации (3-4 года) сохраняется при покупки «Газпрома» с погашением в 2021 году (YTM 3,8%) против «Лукойла» с погашением в 2020 году (YTM 3,5%).На рынке суверенного валютного долга до сих пор интересным выглядит расположение на кривой доходности бумаги Russia 2028 (YTM 4,55%) против Russia 2026 (YTM 4,25%). Привлекательными также выглядят доходности долларовых бумаг «Газпромнефти» с погашением в 2023 году (YTM 4,75%).Для инвесторов, способных привлекать относительно дешевое западное валютное фондирование под бумаги российских эмитентов, рынок предоставляет немало возможностей увеличить доходность на фоне роста коэффициентов LTV (кредит/залог) в связи с падением политической напряженности и намеками на возможное снятие экономических санкций в обозримом будущем. По моему личному ощущению, банкиров и инвесторов в настоящее время гораздо больше волнует вопрос о возможном введении автоматического обмена налоговой информации в следующем году, чем рост доходностей российских эмитентов.Специально для форума mmgp.ru

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