Автомобильные шины вырабатывающие электричество? Почему бы и нет

На Международной автомобильной выставке в Женеве компания Goodyear представила концепт шин, способных подзаряжать электромобиль во время движения.
В основе концепта под кодовым именем BH03 лежит идея превращения энергии, вырабатываемой покрышками, в электричество для подзарядки батареи электромобиля. Для этого шины покрыты специальным термо-пьезоэлектрическим материалом.
Главное свойство пьезоэлектриков — способность создавать электрическое напряжение при деформации: именно с их помощью BH03 вырабатывают энергию во время движения, когда различные зоны покрышек одновременно сжимаются и разжимаются.
Концепт Goodyear также перерабатывает и создаваемое трением о поверхность дороги тепло. Для дополнительного эффекта шины покрыты «ультра-черными» полосками, одновременно поглощающими свет и жар от солнца: таким образом машина сможет подзаряжаться даже когда владелец оставит её на стоянке в безоблачный день.
Кроме того, в Женеве Goodyear также представила покрышку с тремя камерами внутри, которые могут динамически подкачиваться и спускаться в зависимости от дорожных условий. На той же выставке, но годом ранее компания показала шины, состоящие из двух «колец» — основного для обычной езды и дополнительного для экстремальных условий.
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