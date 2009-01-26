Как биткоины стали частью финансовой системы Китая

Курс биткоина стал своего рода катализатором экономической ситуации в Китае. По причине того, что на две пекинские и одну шанхайскую биржи приходится 94% оборота торгов криптовалютой, курс юаня и проверки бирж со стороны местного регулятора напрямую влияют на стоимость биткоина, пишут «Ведомости».
Так, после январских проверок шанхайской биржи BTCC и пекинских OKCoin и Huobi, которые торгуют биткоинами в юанях, курс криптовалюты упал с $1161,89 до $752,5. Затем биткоин снова начал дорожать, и 10 января он стоил $894.
Цитата:
|
«Китай дал, и Китай взял, —
цитирует издание аналитика Wedbush Securities Джила Луриа.
Цитата:
|
— Ралли предшествующих нескольких недель на этом рынке было вызвано оттоком капитала из Китая и спекуляциями, поэтому беспокойство, что Китай ужесточит правила использования биткоинов, оказывает давление на его стоимость».
Популярность криптовалюты в Китае связана с тем, что через неё можно вывести средства из страны. По оценке Chainanalysis, с помощью биткоинов в 2016 года из Китая было выведено $2 млрд.
Правительство страны принимает меры по предотвращению выведения средств и страны и старается ввести регулирование биткоина. «В краткосрочной перспективе неопределённость будет давить на стоимость биткоина», — отмечает операционный директор пекинской Remitsy Нил Вудфайн. По его словам, важно, чтобы появились какие-то правила, и «тогда весь сектор сможет работать, не опасаясь вмешательства со стороны Китая».