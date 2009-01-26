Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,682 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как биткоины стали частью финансовой системы Китая

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:45
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,214
Благодарностей: 497
КП: 0.393
Как биткоины стали частью финансовой системы Китая
Курс биткоина стал своего рода катализатором экономической ситуации в Китае. По причине того, что на две пекинские и одну шанхайскую биржи приходится 94% оборота торгов криптовалютой, курс юаня и проверки бирж со стороны местного регулятора напрямую влияют на стоимость биткоина, пишут «Ведомости».

Так, после январских проверок шанхайской биржи BTCC и пекинских OKCoin и Huobi, которые торгуют биткоинами в юанях, курс криптовалюты упал с $1161,89 до $752,5. Затем биткоин снова начал дорожать, и 10 января он стоил $894.

Цитата:
«Китай дал, и Китай взял, —
цитирует издание аналитика Wedbush Securities Джила Луриа.
Цитата:
— Ралли предшествующих нескольких недель на этом рынке было вызвано оттоком капитала из Китая и спекуляциями, поэтому беспокойство, что Китай ужесточит правила использования биткоинов, оказывает давление на его стоимость».
Популярность криптовалюты в Китае связана с тем, что через неё можно вывести средства из страны. По оценке Chainanalysis, с помощью биткоинов в 2016 года из Китая было выведено $2 млрд.

Правительство страны принимает меры по предотвращению выведения средств и страны и старается ввести регулирование биткоина. «В краткосрочной перспективе неопределённость будет давить на стоимость биткоина», — отмечает операционный директор пекинской Remitsy Нил Вудфайн. По его словам, важно, чтобы появились какие-то правила, и «тогда весь сектор сможет работать, не опасаясь вмешательства со стороны Китая».

__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минфин РФ: биткоины не угрожают финансовой системе upline Новости криптовалют 0 12.10.2016 13:49
Прощай, банки? Эксперты о будущем финансовой системы Марсель Шарафиев Новости в банковской сфере и страховании 14 09.08.2015 12:12
Кэмерон: РФ не может оставаться членом мировой финансовой системы Пенс Новости в мире финансов и инвестиций 32 20.12.2014 01:54
Anonymous грозят США «обрушением» финансовой системы sum iskorka Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.03.2014 14:12
[На пальцах] Механизм Кредитно-Финансовой Системы okyl Юмор 0 26.01.2009 17:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Bona
Favorite Bet - Favorite-bet.com
От Bona в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар iljas
ПАММ-счет AleksandrTS:550831 (ForexTrend)
От iljas в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
UnionProfits - www.unionprofits.com
От babuka в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Главный судебный пристав предложил запретить должникам жениться
От Happy Money в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
SIMonitor.com - возврат рефкомиссии 100%.
От S@iko в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
fxseafarer - fxseafarer.com
От Seanclub в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube