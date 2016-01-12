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«Смерть наличных»: когда она наступит и о чём стоит переживать

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#1
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«Смерть наличных»: когда она наступит и о чём стоит переживать
19 января 2017, 19:38

Обозреватель vc.ru Олег Уппит порассуждал о том, как изменится мир после отказа от наличного расчёта, а также рассмотрел имеющийся в мире опыт перехода к безналичным платежам и аргументы его сторонников и противников.

Автор описал положение дел в Европе и странах третьего мира и, кроме того, упомянул о тенденциях развития так называемого cashless society в России и у её соседей.

Всё чаще можно услышать про приближающуюся «смерть наличности» и наступление того, что называют cashless society.

Наличные обвиняют во множестве грехов — именно их считают причиной уличных ограблений, через «чёрный нал» отмываются нелегальные доходы и совершается уклонение от налогов. Привычный платёжный инструмент преступного мира — кейс, набитый стодолларовыми купюрами. На наличности завязаны теневая экономика и мировой терроризм.

В то же время безналичные платежи дают государству и компаниям-операторам переводов широкий доступ к информации о доходах и расходах человека. Так эти данные могут превратиться в инструмент давления с их стороны: в мягких сценариях — маркетингового; в самых жестких — и политического......

Источник:https://vc.ru/p/cashless-society?from=bot
NikofAlex на форуме  
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