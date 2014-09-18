Влад555 Профессионал

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Разрешат ли частникам заниматься добычей золота?

Основным аргументом в защиту закона о свободной добыче золота сторонники проекта считают появление дополнительных рабочих мест. Особенно, это актуально для отдалённых регионов, в которых золото было и остаётся единственным источником дохода в семье. Попытки Министерства природы России внести изменения в закон о золотодобыче не прекращаются с 90-х годов прошлого столетия. Как комментирует один из чиновников министерства: «Разрешение добычи россыпного золота индивидуальным предпринимателям имеет для Магаданской области, прежде всего социальное значение, связанное с созданием новых рабочих мест без дополнительных инвестиций, что снизит социальную напряжённость в регионе, сделает нашу территорию привлекательной для притока населения». Аналогичной точки зрения придерживаются и власти Республики Саха. Согласно утверждениям депутата Законодательного собрания региона Федорова Виктора, разрешить свободную добычу золота – это значит позволить гражданам РФ, жителям Якутии и других регионов, осуществить свое конституционное право на работу, легализовать огромный теневой бизнес в данной сфере. Как он сказал: «Как только законопроект будет внесен в наше Заксобрание, мы его обязательно поддержим, потому что он будет иметь только положительный эффект для Якутии».

Одним из ярых противников легализации добычи россыпного золота в РФ физическими лицами является Роман Щербаков, горный инженер и депутат Законодательного собрания Забайкальского края: «У любой медали есть две стороны. Казалось бы, разрешить населению самостоятельно добывать золото — прекрасная инициатива, которая даст людям возможность зарабатывать и кормить семьи, остановит отток населения. Но, с другой стороны, нужно понимать, что правоохранительные и надзорные органы, а также муниципальные власти в регионах зачастую не готовы к тому объёму работы, который будет связан с вольноприносительством, что неизбежно приведет к массе проблем». Среди других недостатков частной практики старательства Роман Щербаков видит и существенный ущерб окружающей среде и природе. Он поясняет: «Крупные артели несут ответственность перед экологией и после добычи производят рекультивацию, отслеживать которую гораздо легче, чем проследить за тем, где и как работают сотни частников». Не менее существенной проблемой, к которой приведет свободная добыча золота, Щербаков видит рост бандитизма и числа краж: «На артелях найденное золото находится под охраной, риск его воровства невелик. Конечно, что-то утекает на сторону, но основная масса официально проходит через банк. Сможем ли мы добиться этого при вольном приносе? Вряд ли. Золото будет уходить в сторону, на черные рынки, прежде всего в Китай. Появятся перекупщики — криминал, бороться с которым будет трудно, в том числе из-за нехватки сил у правоохранительных органов».

Добыча золота частниками была разрешена в нашей стране до 1954 года. После этого времени разговор о свободном старательстве впервые был поднят правительством Магаданской области в 90-х XX века. Но безуспешно! На данный момент до сих пор в Государственной думе рассматривается закон от сентября 2010 года, способный существенно изменить положение добычи драгоценных металлов.



Источник В очередной раз, чиновники восточных регионов России предложили разрешить свободную разработку золота частными лицами. В январе этого года учёные из Красноярска, чиновники Магаданского региона и общественная палата Забайкальского края выступили с очередным предложением к правительству РФ. Несмотря на то, что ещё в феврале 2016 года Министерство природы России разработало соответствующий законопроект, рассматривающий отдельные аспекты добычи золота частниками, решение по нему до сих пор не принято. «Вольный принос» пока остаётся под запретом.Основным аргументом в защиту закона о свободной добыче золота сторонники проекта считают появление дополнительных рабочих мест. Особенно, это актуально для отдалённых регионов, в которых золото было и остаётся единственным источником дохода в семье. Попытки Министерства природы России внести изменения в закон о золотодобыче не прекращаются с 90-х годов прошлого столетия. Как комментирует один из чиновников министерства: «Разрешение добычи россыпного золота индивидуальным предпринимателям имеет для Магаданской области, прежде всего социальное значение, связанное с созданием новых рабочих мест без дополнительных инвестиций, что снизит социальную напряжённость в регионе, сделает нашу территорию привлекательной для притока населения». Аналогичной точки зрения придерживаются и власти Республики Саха. Согласно утверждениям депутата Законодательного собрания региона Федорова Виктора, разрешить свободную добычу золота – это значит позволить гражданам РФ, жителям Якутии и других регионов, осуществить свое конституционное право на работу, легализовать огромный теневой бизнес в данной сфере. Как он сказал: «Как только законопроект будет внесен в наше Заксобрание, мы его обязательно поддержим, потому что он будет иметь только положительный эффект для Якутии».Одним из ярых противников легализации добычи россыпного золота в РФ физическими лицами является Роман Щербаков, горный инженер и депутат Законодательного собрания Забайкальского края: «У любой медали есть две стороны. Казалось бы, разрешить населению самостоятельно добывать золото — прекрасная инициатива, которая даст людям возможность зарабатывать и кормить семьи, остановит отток населения. Но, с другой стороны, нужно понимать, что правоохранительные и надзорные органы, а также муниципальные власти в регионах зачастую не готовы к тому объёму работы, который будет связан с вольноприносительством, что неизбежно приведет к массе проблем». Среди других недостатков частной практики старательства Роман Щербаков видит и существенный ущерб окружающей среде и природе. Он поясняет: «Крупные артели несут ответственность перед экологией и после добычи производят рекультивацию, отслеживать которую гораздо легче, чем проследить за тем, где и как работают сотни частников». Не менее существенной проблемой, к которой приведет свободная добыча золота, Щербаков видит рост бандитизма и числа краж: «На артелях найденное золото находится под охраной, риск его воровства невелик. Конечно, что-то утекает на сторону, но основная масса официально проходит через банк. Сможем ли мы добиться этого при вольном приносе? Вряд ли. Золото будет уходить в сторону, на черные рынки, прежде всего в Китай. Появятся перекупщики — криминал, бороться с которым будет трудно, в том числе из-за нехватки сил у правоохранительных органов».Добыча золота частниками была разрешена в нашей стране до 1954 года. После этого времени разговор о свободном старательстве впервые был поднят правительством Магаданской области в 90-х XX века. Но безуспешно! На данный момент до сих пор в Государственной думе рассматривается закон от сентября 2010 года, способный существенно изменить положение добычи драгоценных металлов.

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