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Разрешат ли частникам заниматься добычей золота?

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Старый Сегодня, 15:37
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Разрешат ли частникам заниматься добычей золота?
В очередной раз, чиновники восточных регионов России предложили разрешить свободную разработку золота частными лицами. В январе этого года учёные из Красноярска, чиновники Магаданского региона и общественная палата Забайкальского края выступили с очередным предложением к правительству РФ. Несмотря на то, что ещё в феврале 2016 года Министерство природы России разработало соответствующий законопроект, рассматривающий отдельные аспекты добычи золота частниками, решение по нему до сих пор не принято. «Вольный принос» пока остаётся под запретом.
Основным аргументом в защиту закона о свободной добыче золота сторонники проекта считают появление дополнительных рабочих мест. Особенно, это актуально для отдалённых регионов, в которых золото было и остаётся единственным источником дохода в семье. Попытки Министерства природы России внести изменения в закон о золотодобыче не прекращаются с 90-х годов прошлого столетия. Как комментирует один из чиновников министерства: «Разрешение добычи россыпного золота индивидуальным предпринимателям имеет для Магаданской области, прежде всего социальное значение, связанное с созданием новых рабочих мест без дополнительных инвестиций, что снизит социальную напряжённость в регионе, сделает нашу территорию привлекательной для притока населения». Аналогичной точки зрения придерживаются и власти Республики Саха. Согласно утверждениям депутата Законодательного собрания региона Федорова Виктора, разрешить свободную добычу золота – это значит позволить гражданам РФ, жителям Якутии и других регионов, осуществить свое конституционное право на работу, легализовать огромный теневой бизнес в данной сфере. Как он сказал: «Как только законопроект будет внесен в наше Заксобрание, мы его обязательно поддержим, потому что он будет иметь только положительный эффект для Якутии».
Одним из ярых противников легализации добычи россыпного золота в РФ физическими лицами является Роман Щербаков, горный инженер и депутат Законодательного собрания Забайкальского края: «У любой медали есть две стороны. Казалось бы, разрешить населению самостоятельно добывать золото — прекрасная инициатива, которая даст людям возможность зарабатывать и кормить семьи, остановит отток населения. Но, с другой стороны, нужно понимать, что правоохранительные и надзорные органы, а также муниципальные власти в регионах зачастую не готовы к тому объёму работы, который будет связан с вольноприносительством, что неизбежно приведет к массе проблем». Среди других недостатков частной практики старательства Роман Щербаков видит и существенный ущерб окружающей среде и природе. Он поясняет: «Крупные артели несут ответственность перед экологией и после добычи производят рекультивацию, отслеживать которую гораздо легче, чем проследить за тем, где и как работают сотни частников». Не менее существенной проблемой, к которой приведет свободная добыча золота, Щербаков видит рост бандитизма и числа краж: «На артелях найденное золото находится под охраной, риск его воровства невелик. Конечно, что-то утекает на сторону, но основная масса официально проходит через банк. Сможем ли мы добиться этого при вольном приносе? Вряд ли. Золото будет уходить в сторону, на черные рынки, прежде всего в Китай. Появятся перекупщики — криминал, бороться с которым будет трудно, в том числе из-за нехватки сил у правоохранительных органов».
Добыча золота частниками была разрешена в нашей стране до 1954 года. После этого времени разговор о свободном старательстве впервые был поднят правительством Магаданской области в 90-х XX века. Но безуспешно! На данный момент до сих пор в Государственной думе рассматривается закон от сентября 2010 года, способный существенно изменить положение добычи драгоценных металлов.

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